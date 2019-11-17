Парень выяснил, чем любимый пес занимается в его отсутствие: кадры «взорвали» Сеть

Житель Тайваня по имени Сюэ Чжаотин установил дома камеру видеонаблюдения, чтобы присматривать за любимым псом в свое отсутствие. Получившиеся в итоге кадры растрогали парня до глубины души.

Об этом пишет AsiaOne.

Сюэ и раньше испытывал боль в сердце, когда уходил на работу и оставлял собаку в одиночестве дома. Однако похоже, что теперь парню придется всерьез задуматься о переходе на фриланс — оказалось, что собака весь день сидит перед дверью, часами выжидая возвращения хозяина.

Растроганный парень не удержался и поделился этими кадрами на своей странице на Facebook. Подписчики Сюэ настолько умилились снимку, что некоторые из них даже расплакались.

«Немедленно иди домой и обними его», — потребовал один из комментаторов.

: golos.ua