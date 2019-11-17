У Дніпрі п’яний водій ВАЗ влетів у паркан

У суботу, 16 листопада, в Дніпрі на Донецькому шосе під віадуком в напрямку руху в бік Кайдакського моста ВАЗ в’їхав в дорожню огорожу і зніс його.

Про це повідомляє місцеве видання.

Аварія сталася близько 23:11 на крайній лівій смузі. За попередньою інформацією, заснованої на словах водія, він рухався в правій смузі, але його підрізала вантажівка. ВАЗ зніс кілька частин металевого дорожнього огородження. На місці ДТП автомобіль стояв розгорнутою проти руху на проїжджій частині.

На місце приїхала поліція. Водій пройшов перевірку на драггере. Вона підтвердила вміст алкоголю в крові — 2,25 проміле. Допомога медиків водієві не знадобилася.















