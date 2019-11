Трамп оскаржив у Верховному суді рішення про відкриття його податкових декларацій

Президент США Дональд Трамп подавши до Верховного суду два позови на рішення судів попередньої інстанції щодо його оприлюднення податкових декларацій.

Про це повідомляє Голос Америки.

Так, суди нижчої інстанції зобов’язаннями язали бухгалтерську компанію Mazars передати податкові декларації Трампа демократів у Конгресі. Один позов глави Білого дому оскаржує відповідне рішення Апеляційного суду федерального округу Колумбія, другий — аналогічні ухвали нью-йоркських судів.

Адвокати Трампа назвали ці рішення незаконними, зокрема наголосивши, що вперше конгресмени намагаються отримати подібну інформацію про чинного президента.

У 2016 році Трамп відмовився добровільно публікувати свою податкову декларацію, порушивши багаторічну американську президентську традицію. Не оприлюднив він її й у наступні роки.

Сам Трамп пояснює таке рішення тим, що його декларації досі проходять аудит. Він звинуватив демократів у тому, що вони хочуть зробити цю історію частиною виборчої кампанії 2020 року.

«Я виграв вибори 2016-го року частково і через те, що мої податкові декларації не було оприлюднено через аудит, який я проходжу (він досі триває), і виборцям було байдуже до цього. Тепер радикальні ліві демократи хочуть повторного розгляду цього питання. Зробити це частиною виборів 2020-го року!», — написав він у своєму Twitter ще явились в місті у.

I won the 2016 Election partially based on no Tax Returns while I am under audit (which I am still), and the voters didn’t care. Now the Radical Left Democrats want to again relitigate this matter. Make it a part of the 2020 Election!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2019

Конкурент Трампа на наступних виборах демократ Джо Байден заявивши, що американці мають право знати, що глава Білого дому «ховає у своїх податкових деклараціях».

The American people deserve to know what Donald Trump is hiding in his tax returns.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 14, 2019