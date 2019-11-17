Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану

Адвокатська дорадча група, яка об’єднує адвокатів сімей Небесної сотні, вимагає скликати позачергову сесію Верховної Ради, щоб слідство у справах Майдану не зупинилося.

Про це Адвокатська дорадча група заявила в Facebook.

«Вимагаємо від Президента скликати позачергову сесію Верховної Ради і проголосувати норму, яка дозволить зберегти слідство у справах Майдану.

Вимагаємо не передавати виробництво по Справах Майдану в ГБР до прийняття поправки, створення управління по Майдану в ГБР і переведення туди слідчих ГПУ», — йдеться в повідомленні.

Як уточнює у Facebook адвокат Євгенія Закревська, слідство по справах Майдану зупиниться з 20 листопада на невизначений час, тому що Верховна Рада «не встигла» проголосувати необхідні поправки в закон про ДБР.

За її словами, наступного разу провести голосування у Верховній Раді з цього питання можна буде 3 грудня.

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв’язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах до ГПУ після переатестації.



