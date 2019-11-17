В Афганістані уряду здались сотні бойовиків «Ісламської держави»

За два тижню владі Афганістану здались понад 600 бойовиків з місцевих осередків екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Про це повідомили у Міністерстві оборони країни, – передає Громадське.

У відомстві заявили, що активна операція на сході країни уздовж спірної ділянки кордону з Пакистаном змусила бойовиків здатися. Зігіокрема 15 листопада владі здались 18 бойовиків, разом з якими були 24 жінки та 31 дитина.

У Міноборони розповіли, що серед цих бойовиків є пакистанці, іранці та мешканці центральної Азії.

Один з місцевих телеканалі заявив, що владі здались бойовики із Росії, Узбекистану, Таджикистану, Ірану, а також курді.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Масуд Андрабі заявивши, що завдяки операції силовиків вдалося повністю «перемогти та вигнати» бойовиків ІД зі східної провінції Нангархар.

Водночас офіційний представник «Талібану» Забіхулла Муджахед звинуватив уряд Афганістану у тому, що вони «врятували бійців ІД, які перебували в облозі талібів» у цьому районі.

Зазначимо, попри те, що і «Талібан», і «Ісламська держава» є терористичними організаціями, вони є противниками одне одного.