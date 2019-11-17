У Львові пенсіонер на Renault смерть збив пішохода

У Львові літній водій скоїв наїзд на пішохода, внаслідок чого той помер на місці.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

ДТП сталося 16 листопада близько 18:50 на вулиці Пасічній. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault, 71-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, теж мешканця Львова. 54-річний пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер прямо на дорозі.

Поліцейські продовжують розслідувати обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років і прав керувати транспортними засобами на строк до трьох років.