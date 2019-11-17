Чому вони не стали багатими? Моя відповідь Грудинину

Еслі для вас прийнятно продавати людям прострочені продукти і медикаменти, ви будете на коні, якщо для вас прийнятно своїм працівникам платити смішні гроші – ви на коні

Я згадую свою бабусю в селі, з якої ми в п’ять ранку ходили косити сіно. Я згадую свого дядька працівника колгоспу, який, заходячи додому після роботи, валився з ніг від втоми. Я згадую сусіда зоотехніка в селі, який ночував на роботі. Багато з них були достойнейшими з людей, їх працелюбність та відданість справі до цих пір викликає у мене захоплення. Але чомусь вони не стали багатими.

Грудінін каже, що це від того що вони працюють менше за нього і не знають манимейкинг.

МАНИМЕЙКИНГ — ЦЕ ВСЕ ТЕ, ЩО ПРЯМИМ ЧИНОМ ВПЛИВАЄ НА ГРОШІ.

В інеті ходить багато , статей і матеріалів, суть яких зводиться до того, що ми не вміємо жити і працювати, не знаємо секретів західних економістів і тому – обреченны жити ….так як живемо.

Хотів би відповісти всім просувають подібні курси і семінари – з практичної точки зору абсолютно неприйнятний матеріал, бо в россиянии ринок, як такий відсутній,а присутні феодально-станові економічні відносини.

Якщо ви не належите, умовно кажучи, до стану чиновників, то ви ніколи не зможете налагодити бізнес у Росії. Так і будете перебиватися з хліба на воду, та дивитися безсмысленные вебінари, які нібито повинні дати мотивацію до активних дій.

Є розхожа приказка в штатах “В Техасі банки можуть тільки грабувати техасці”. Тобто якщо у вас немає можливості присмоктатися до державного або муніципального замовлення (а у вас такої можливості немає, бо якби вона була б ви не були присутні на даному ресурсі) ви ніколи не станете “ефективним” менеджером. 100 % гарантія.

І я порадив би менше слухати преподов, а досконально розібратися, наприклад, скільки документів має бути у підприємства по техніці безпеки, охороні праці, протипожежної безпеки і т. д. Скільки треба віддавати, не до ночі буде сказано, упырям з дсбез, податкової та іншим неробам, яким несть числа. А ккм прикупити, а потім щокварталу платити за обслуговування, яке зводиться до того, що приходить дивак (B2B або B2C) і розписується у відповідній книзі. А навчальні пожежні тривоги, а атестація робочих місць, а щоквартальні звіти в податкову. А листа з адміністрації з проханням допомогти матеріально самодіяльного танцювального колективу, а попи з проханням отслюнить грошей на храм. Ну і т. д. і т. п.

Так що “заробляти 500.000 – 1.000.000 рублів в Росії на мікробізнес який обслуговує B2B або B2C сектор супер реально” тільки в устах викладачів у вузах. А скільки цих грошей залишиться бізнесменові нікого не цікавить.

Ви взагалі в курсі справи на чому люди гроші заробляють ? Я знаю багатьох росіян, які живуть розкошуючи, але тільки ментально вони вже давно не росіяни.

Якщо для вас прийнятно продавати людям прострочені продукти і медикаменти, ви будете на коні, якщо для вас прийнятно своїм працівникам платити смішні гроші – ви на коні і т. д. Ви пишіть “На роботі на дядю”не розбагатієш, що правильно,але справа в тому, що маючи свою справу ви як раз-то, в основному і будете працювати на цього дядька. Якщо вам це не зрозуміло, то подальша дискусія ні до чого не призведе.

Є речі, через які я , як російська переступити не можу. Наприклад, я спочатку повинен заплатити за працю людям, які на мене працюють, а потім тільки собі коханому. А у інородців все навпаки, їх абсолютно не цікавить зарплата працівників, її можна затримати,можна сплачувати частинами, а можна просто людини вигнати і нічого йому не заплатити,бо при сірих зарплатних схем, працівник навіть в суд не має підстав звернутися.

Тому тут загальні фрази про те, що росіяни не хочуть працювати, не мають ніякого відношення до реального стану справ.

Настав час припинити цей нудеж про безруких росіян, тому що це брехня, причому брехня від самого початку і до самого кінця.

Росіяни – це насамперед виробництво, а всі ці магазини та стрілецькі тири від лукавого, тим більше ці ніші давним-давно зайняті лукавими інородцями, які готові ділитися з “дядьками” своїм прибутком і навіть, у випадку з мігрантами, своєю зарплатою.

Поки ви не піднялися до певного фінансового стану або не перебігли дорогу “впливовому” людині або не запустили руку в бюджетну годівницю, ви нікому не цікаві, можете далі слухати вебінари, цитувати західних економістів і заробляти за мірками звичайного трудівника дуже непогані гроші. Але як тільки ви переступите межу і на вас впаде око можновладців, прийде все описане веше. Тоді вам доведеться вибирати: або “перефарбовуватися” під владу, вступити в Едроссию, налагодити контакти з “елітою” і далі розвивати бізнес, або, як кажуть полізти в ……. і стати революційним бізнесменом якого будуть мати всі кому не лінь у судах, у приписах і штрафи, на що і буде йти зароблене понад тієї риси(або навіть більше), або повернутися в стан до тієї межі, за яку не можна було переступати, викинути з голови всі вебінари і стати маленьким сіреньким бізнесменом.

Валерій Розанов доктор психології