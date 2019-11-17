Новітній військовий безпілотник впав у Рязанській області

У Рязанській області розбився безпілотний авіаційний комплекс «Оріон». Він впав поблизу багатоквартирного житлового будинку в селищі Листвянка.

«Експериментальний зразок впав при виконанні випробувального польоту. За попередньою версією, стався відмова техніки. Причини з’ясовуються. Це [безпілотний апарат] „Оріон“», — сказав ТАСС слідчий в особливо важливих справах Московського міжрайонного СУ СК на транспорті Сергій Бубенев.

За його словами, проблеми у безпілотника почалися ще до посадки. «Погода навряд чи могла вплинути, можливо, боковий вітер», — сказав він.

Як повідомила голова Рязанського району Наталія Жуняева, безпілотник впав приблизно в 70-ти метрах від багатоквартирного житлового будинку. Постраждалих немає.

«Оріон» — средневысотный безпілотний комплекс великої тривалості польоту. На форумі «Армія-2018» група «Кронштадт» демонструвала блок управління озброєнням для безпілотника і прототип боєприпасу власної розробки масою до 50 кг, який може оснащуватися різними бойовими частинами.

На авіасалоні «МАКС-2019» генеральний конструктор групи «Кронштадт» Микола Долженков сказав, що безпілотник «Оріон» знаходиться у фінальній стадії випробувань, Міноборони Росії отримає один такий комплекс до кінця року.