«Навіщо вони нам?» Окупанти Криму прокоментували повернення українських кораблів

Сенатор від окупованого Криму Сергій Цеков прокоментував повернення Росією захоплених українських кораблів.

У коментарі виданню «Комсомольская правда» він оголосив, що це було очікувано, і взагалі, РФ нібито демонструє виключно добрі наміри.

«Історія була очікувана. Ну навіщо нам ці кораблі потрібні? Ми їх залишали у себе з-за того, що слідство йшло. Ми оцінили дії цих кораблів восени минулого року, як провокацію. Як порушення територіальних вод Російської Федерації, її держкордонів», – сказав він.

На думку Цекова, Росія повернула захоплені кораблі Україні, тому що наслідок дійсно закінчено.

Росія повернула Україні кораблі

калр з відео

«Треба характеризувати це, як нашу добру волю. Ми зайвий раз демонструємо, що готові будувати нормальний діалог з Україною. З усіх питань. В тому числі, в нормандському форматі. При тому, ми не є стороною, яка з Україною конфліктує. Вони постійно намагаються це перекласти. А ми постійно демонструємо свої добрі наміри», – додав він.

За словами Цекова, інформація до передачі кораблів була засекречена, але «явно відчувалося, що це відбудеться».