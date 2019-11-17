У Брюсселі за кинутий на вулиці недопалок доведеться заплатити 200 євро

У Брюсселі штраф за кинутий на вулиці недопалок збільшений в чотири рази — замість 50 євро порушнику доведеться заплатити 200.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«30% відходів, що збираються нашими прибиральними машинами — це недопалки. Їх дуже важко збирати в громадських місцях», — сказав представник міської ради.

Наголошується, що місцеві влади виступили проти засмічення вулиць міста недопалками і підвищили штрафи, так як впевнені, що недопалки псують не тільки зовнішній вигляд Брюсселя, але і вкрай негативно позначаються на екології. Підкреслюється, що сигаретні недопалки — найбільш поширений штучний забруднювач, який згубно впливає на воду в океанах і перешкоджає росту рослин.

Зміни в правила вступлять в силу з 2020 року та влада має намір організувати активну інформаційну кампанію, а також встановити сотні додаткових попільничок на дорогах загального користування. За тим, щоб дотримувалися правила, будуть стежити працівники комунальних служб.

Додається, що правоохоронці також можуть виписувати штрафи, проте ця процедура більш жорстка і на практиці не застосовується в Брюсселі.