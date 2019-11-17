YouTube заблокував розслідування штабу Навального про депутата Ремезкове

YouTube заблокував розслідування краснодарського штабу опозиціонера Олексія Навального про нерухомості депутата Держдуми від «Справедливої Росії» і колишнього віце-губернатора регіону Олександра Ремезкова.

Як пише «ЗонаМедиа», на сторінці-заглушці сказано, що відеозапис заблокували через скарги на порушення конфіденційності. Координатор Дмитро Свитнев запевнив, що YouTube не повідомив їх про скарзі. «Ми пишемо апеляційне лист на YouTube з метою роз’яснення конкретних причин видалення», — сказав він.

Свитнев повідомив, що майже всі матеріали в розслідуванні взяті з відкритих джерел. Виняток становлять власні зйомки штабу, а також відеозапис обшуку в будинку Ремезкова і документи з кримінальної справи (їх, за словами Свитнева, опозиціонерам прислали на «чорний ящик»).