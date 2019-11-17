У Болівії почався фашистський терор

1. Путчисти розірвали дипломатичні відносини з Венесуелою і вислали венесуельських дипломатів. Також з країни висилають кубинських лікарів і фахівців.

2. Путчисти оголосили про вихід Болівії з АЛБА, а також анонсували схожі заходи щодо розриву відносин з країнами оппонирующими США.

3. Аньєс видала указ про те, що військові беруть участь в придушення протестів проти перевороту звільняються від кримінальної відповідальності. За фактом, тепер можна вбивати безкарно.

На фото, жертви фашистського терору в Болівії.

4. З початку перевороту заарештовано вже понад 1200 осіб, від 8 до 15 осіб убито, десятки поранених. Військові застосовують бойові патрони.

5. Путчисти вже дали зрозуміти, що не допустять Моралеса до виборів, а також заявили про плани не допустити на виборах найбільшу партію країни – МАС.

6. Більшість Сенату обрало нового керівника, який також не визнає Аньєс президентом і підтримує легітимність Моралеса. Так образ вищий законодавчий орган Болівії повністю відмовив у легітимності Аньєс, яка по суті сидить виключно на армійських багнетах.

7. Моралес заявив, що готовий повернутися в Болівії для припинення кровопролиття, не висуваючи при цьому на президентський пост.

8. У країні тривають масштабні протести з паралельним фашистським терором. У Твіттері можете знайти чимало відео на тему, включаючи жертв терору https://twitter.com/colonelcas… (підбірку фото та відео завтра викладу, там демократією можна обмазуватися по саму верхівку)

9. Зазначаються факти переходу солдатів і поліцейських на бік протестувальників. Повсталі солдати піднімають прапори корінного населення і заявляють, що не будуть вбивати своїх співвітчизників.

В цілому, ситуація дуже схоже на Україну.

1. Президент втік в іншу країну.

2. Політичні структури колишньої влади деморалізовані і відчувають проблеми з організацією.

3. На відміну від Моралеса, його противники готові вбивати заради влади, що вже наочно демонструють.

4. Частина поліції, легко перекинулася і настільки ж легко пригнічує супротивників перевороту. Привіт “Беркуту”, частина з якого після перевороту перевзулася.

5. Армія, яка відмовлялася стріляти в путчистів, настільки ж легко стріляє в повсталий народ. На відміну від влади, путчисти відразу готові її використовувати проти власного народу.

6. Сам переворот очевидно здійснюється в інтересах радикального меншини і зовнішніх замовників.

7. Для залякування і терору проти опонентів використовуються фашистські загони на утриманні великої олігархії.

8. В країні розпалюється ненависть за етнічною та релігійною ознакою.

9. Ресурси країни готуються до передачі іноземному капіталу.

10.Переворот форсовано призводить до ситуації громадянської війни.

P. S. Статистика протестів у сусідній Чилі. За 28 днів протестів заарештовано 5629 чоловік, 25 вбиті, 2365 поранені, 217 чоловік втратили 1 або 2 ока, 192 людини піддалися тортурам, 52 зґвалтування. І знову, це не “тоталітарний соціалістичний пекло Венесуели”, це “вільна і демократична капіталістична Чилі”. Зараз подібне потворність намагаються нав’язати в Болівії.