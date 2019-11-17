$4 млрд. США заплатили за можливість літати на російських “Союзах”

США станом на липень 2019 р. витратили $3,9 млрд на доставку своїх астронавтів російськими кораблями «Союз» до МКС, повідомляється в звіті на сайті NASA.

Зараз ситуація патова, говорить менеджер одного з підприємств космічної промисловості:

– Обидва перспективних корабля розробляються з 2014 р., але випробування CrewDragon супроводжуються серйозними технічними труднощами (при першому польоті температура всередині корабля досягла 80°С, що призвело до оплавлення обплетення кабелів), а Starliner досі не підключений до програми тестових запусків через неготовність цілого ряду систем. Звернутися за допомогою до Росії NASA вирішилося тільки тоді, коли виникла загроза перекладу американського сегменту в автономний режим.

– Тепер переговори підуть не стільки про купівлю місць, скільки взагалі про можливості для NASA здійснювати пілотовані місії за допомогою кораблів «Союз-МС». Попередньо агентство запросило місця на кораблях, які вирушають до МКС в IV кварталі 2020 р. і II кварталі 2021 р.

– Нагадаю, вісім років тому США втратили можливість самостійних пілотованих польотів і залежать в них від Росії. І ці люди ще стверджують, що вони “літали” на Місяць, нібито, “втратили” креслення на ті ракети.