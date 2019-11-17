У Підмосков’ї на смерть отруїлися троє товаришів по чарці

Невідома рідина звела у могилу трьох жителів підмосковного Одинцово, повідомляє прес-служба СК РФ.

Відзначається, що велика компанія друзів отруїлася під час застілля в гуртожитку села Часцы. На місці знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1963 років народження.

У лікарню Одінцовського міського округу були доставлені чоловіки 1960, 1983 і 1993 років народження, одного з них врятувати не вдалося.

«Кілька людей отруїлися, розпиваючи невстановлену рідина», — свідчить повідомлення.

Слідчі з’ясували, що чоловіки вживали рідину з пластикової пляшки, яку один з них знайшов на смітнику.

Проводиться дослідча перевірка, вміст пляшки направлено на хімічну експертизу.