Місцеві вибори 2020 року продемонструють катастрофічне падіння популярності партії влади, – думка

Про розпад команди Зеленського з природничо-наукової точки зору.

Те, що команда новообраного Президента розпадеться протягом перших 3-6 місяців я прогнозував ще до парламентських виборів. Зараз можна назвати багато тактичних причин. І відбір занадто великого числа кандидатів за дуже короткий термін, і складності координації такий великий за складом фракцією, і банальний перекуп депутатів і т. д. Це все вірно. Але це все деталі, які не дозволяють ні оцінити картину в цілому, ні прогнозувати розвиток ситуації в майбутньому. Тому, замість занурення в особистісний фактор і етичне болото з обговоренням чуток і пліток, скористаємося природно-науковим прийомом – залишаючись на стратегічному рівні сформулюємо припущення і зробимо прогноз для його перевірки.

Припущення, на основі якого влітку я прогнозував розвал Зе-команди: коли перша особа прийшовши до влади починає проводити політику зворотну його передвиборним обіцянкам, то його команда починає деградувати і розвалюватися. Так було за Ющенка-Тимошенко, так було при Порошенко-Яценюка, так зараз спостерігається при Зеленском. Адже Зеленський, прийшовши до влади, точно також як свої злочинні папєрєднікі забув про деолігархізації, демократизації, демонополізації та в цілому про роботу в інтересах виборців. Замість обіцяного вироку він став вірним продовжувачем.

Природно, що його молода і поспішно зібрана команда почала сипатися. Дивлячись на долю папередників, одні не захотіли продаватися взагалі, позбавляючи себе перспектив на майбутнє, інші вирішили продатися іншим і подорожче. Як прогнозно перевірити це припущення? Єдиний спосіб згуртувати команду – повернутися до передвиборчих обіцянок і знову стати слугами народу, а не олігархів. Насамперед, особисто Володимиру Зеленському, який переміг дракона і самому став драконом. Без цього ніякими фінансовими, репресивними, медійними та адміністративними методами єдність Зе-команди не відновити. Навіть якщо збільшити тіньову зарплату депутатів у два рази, а на відщепенців заводити кримінальні провадження з допомогою «свого» генпрокурора. Так, можна перевірити це припущення, не знаючи внутрішніх деталей.

При цьому слід розуміти, що загроза Зеленського розпустити парламент через рік його роботи, є абсолютно порожній. На гіпотетичних дострокових виборах восени 2020 року слуга олігархів отримає в рази менше підтримки виборців, ніж влітку 2019 року. Що наочно продемонстрував Віктор Ющенко, який свого часу ВЖЕ розпускав парламент вже після того, як втратив більшу частину свого рейтингу підтримай виборця. Той самий Віктор Ющенко, якого так талановито пародіював Володимир Зеленський. Тому, перед слугами олігархів зараз стоїть питання не дострокових парламентських виборів, а чергових місцевих виборів, які будуть в 2020 році і, які продемонструють катастрофічне падіння популярності партії влади.

А не перевірили деталі деградації і розпаду Зе-команди, начебто хто кому і за скільки продався шалено цікаві політологам і журналістам, але мало цікаві зі стратегічної точки зору. Для нас цікаво інше. Цікава втрата залишків адекватності олігархами (на прикладі інтерв’ю Коломойського) і наростання суперечностей між ними. Цікаво наростанням протиріч між владою олігархів в Україні та зовнішніми центрами впливу. Цікаво наближення мегаобвала і початку фази цивілізаційної смути, яка корінним чином перемішати тактичні карти і сплутає ситуаційні розклади.

Володимир СТУС