Британець пробіг марафон в кожній країні світу

10 листопада 30-річний житель Великобританії Нік Баттер завершив марафон в Греції — останньою з країн, де він брав участь у марафонах. Нік став першою людиною, пробежавшим марафон у 196 країнах світу: 193 державах — членах ООН і ще трьох невизнаних.

Колишній банкір з Дорсета, Нік Баттер пробіг свій перший марафон ще в 11 років. Подорослішавши, він продовжив брати участь у змаганнях, поєднуючи марафони і роботу в офісі, але потім вирішив присвятити своє життя виключно спорту. Ідея пробігти по всіх країнах світу прийшла йому, коли він брав участь у забігу в Цукрі і зустрів там Кевіна Веббера — марафонця, у якого діагностували рак простати в термінальній стадії. Баттер вирішив з допомогою марафонів по всьому світу зібрати гроші у фонд Prostate Cancer UK, допомагає чоловікам з раком простати. Баттеру вдалося зібрати £65 тисяч ($83 тисячі) для фонду. Свій фінальний марафон Нік пробіг разом з Кевіном, з яким вони стали друзями.

Першою країною, в якій Нік пробіг марафон, була Канада — спортсмен почав з неї у січні 2018 року. Участь у забігах зайняло у марафонця 674 дня. За цей час він здійснив 455 перельотів. У середньому Баттер відвідував по дві країни в тиждень. Іноді йому доводилося повертатися до Великобританії буквально на добу, щоб отримати нову візу і знову вирушити в дорогу. Спортсмену знадобилося 10 паспортів на візи і штампи про в’їздах і виїздах з країн. За ці 22 місяці він пробіг через 15 військових зон, його двічі грабували, йому погрожували ножем, його кусали собаки, а одного разу він навіть потрапив за ґрати.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Для свого фінального забігу Баттер вибрав Грецію, тому що це «батьківщина марафонів». Хоча Нік і відвідав 196 країн, він каже, що за цей час пробіг 211 марафонів, щоб надалі у нього був доказ, що він бігав у всіх країнах: у майбутньому деякі території можуть бути визнані окремими державами, пояснює він. Наприклад, Баттер брав участь у марафоні і в континентальному Китаї, і в Гонконзі. Спортсмен не хоче зупинятися — він планує і далі брати участь в одному-двох марафонах в тиждень.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», минулого місяця бігун з Кенії поставив історичний рекорд, пробігши марафон менше ніж за 2 години.

За матеріалами Вirdinflight

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