В Україні планують заборонити «жіночі» сигарети

В Україні велика кількість людей зловживають такою шкідливою звичкою, як куріння. Особливою популярністю користуються сигарети з різними смаковими добавками. Але уряд вирішив піти на кардинальний крок і заборонити їх продаж.

На засіданні Верховної Ради керівник Моз Зоряна Скалецька заявила про те, що у міністерстві планують скоротити кількість хворих серцево-судинними захворюваннями на 10%.

При цьому вже розроблено конкретний план дій, який буде зроблений вже найближчим часом. Що він буде в себе включати:

Регламентацію електронних сигарет і новітніх тютюнових виробів.

Повна заборона на рекламу тютюнових виробів в інтернеті.

Заборона на продаж сигарет з смаковими і ароматизованими добавками.

Збільшення попереджень на упаковці.

Публічну звітність тютюнових корпорацій про склад тютюнової продукції.

Також Зоряна Скалецька заявила про наміри заборонити продаж тютюнових виробів неповнолітнім. В Україні давно діє ця заборона, однак, очевидно, погано контролюється. Багато пункти продажу тютюнових виробів повністю ігнорують це правило. Хоча, за його порушення є відповідальність. Але, здається, це мало кого хвилює, так як бажання вигоди понад усе.

Варто відзначити, що в школах також мало проводиться лекцій про важливість здорового способу життя та відмову від шкідливих звичок. Діти і підлітки мало про це чують, а значить і мало замислюються. Що стосується дорослих, то тут ситуація трохи складніше. Але все ж пропагувати здоровий спосіб життя є важливим і для нашої країни.