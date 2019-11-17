Які цілі переслідує Кремль в Лівії?

Спочатку – невеличкий екскурс в минуле. У 1969 році молодий офіцер на ім’я Халіфа Хафтар взяв участь у військовому змові, результатом якої стало повалення лівійського короля Ідріса. Новим лідером країни став товариш по службі Хафтара – 27-річний полковник Муаммар Каддафі.

Поступово, відносини між Каддафі і Хафтаром зіпсувалися і в 1987 році Хафтар був змушений тікати з країни.

У 1991 році він оселився в США (у Вірджинії), отримав американське громадянство і провів у цій країні 20 років. У 2011 році почалася «арабська весна». Лідер Лівійської Джамахірії прийняв страшну смерть після свого 42-річного диктатроского правління. Хафтар швидко зорієнтувався і (не без підказки ЦРУ) повернувся до Лівії, ставши ватажком одного з численних воєнізованих груп, що конфліктували один з одним.

В результаті революції, країна перетворилася на клубок протиріч, з безліччю груп, рухів, організацій і партій, заснованих на принципах трайбалізму, націоналізму та ісламізму. У кожної такої групи була своя військова організація. Найбільш сильною з них виявилася «Лівійська національна армія» Халіфа Хафтара, штаб-квартирою якого став приморське містечко Тобрук на крайньому сході країни. Хафтар став основним гарантом існування і діяльності так званого «Східного уряду» на чолі з Абдалой ат-Тані.

На заході Лівії, альтернативним центром влади в країні стало «уряд національної єдності» в Тріполі, сформований за посередництва ООН. Прем’єром цього уряду став Фаїз Сарадж, чий режим сьогодні користується підтримкою ЄС, США, Туреччини та Алжиру. Сарадж і Хафтар воюють один з одним.

Сьогодні Лівія розділена на дві половини – західну і східну. У «Східного уряду» – явну військову перевагу і контроль над нафтоносними районами країни, біля західного уряду на чолі з Сараджем – міжнародне визнання і контроль над морськими портами, які ведуть всі нафтопроводи країни.

В цій непростій ситуації, Росія намагається зберігати рівновіддалені відносини з обома урядами, але все ж більше схиляється до Хафтару. Халіфа Хафтар вже тричі побував у Москві, а також на авіаносці «Адмірал Кузнєцов», на якому він зустрівся з віце-адміралом Віктором Соколовим і взяв участь у відеоконференції з міністром оборони Сергієм Шойгу (Хафтар говорить по-російськи, так як в 1970-1980-их роках навчався на офіцерських курсах у Москві.)

Однак, 75-річний Хафтар нещодавно переніс інсульт. Ходять чутки, що у нього рак і жити йому залишилося небагато. Мабуть, у зв’язку з цим, Росія намагається підтримувати тісні відносини з 47-річним сином Каддафі – Саїф аль-Ісламом, який мріє продовжити справу свого батька, тобто, стати лідером лівійського народу. Це досить розумний чоловік, який отримав освіту у Великобританії та Швейцарії.

Які цілі переслідує Росія в Лівії? На думку експертів, їх як мінімум чотири.

По-перше, отримати контроль над імміграційними потоками з Африки в Європу, щоб мати важіль тиску на ЄС і, при необхідності, бути в змозі шантажувати ЄС. Цієї точки зору дотримується, наприклад, Агнія Коротич (Agnia Grigas) з аналітичного центру Atlantic Council. В даний час в країні з 7-мільйонним населенням понад 800.000 біженців (включаючи 660.000 з сусідніх африканських країн), багато з яких готові здійснити подорож через Середземне море до Італії або Греції.

По-друге, отримати вигідні нафтогазові контракти. Не так давно було укладено угоди між Національною нафтовою корпорацією Лівії і Роснефтью (а також з Татнафтою). Деякі аналітики вважають, що метою може бути і контроль над обсягом експортованої лівійської нафти заради підтримки високих світових цін на нафту.

По-третє, зміцнити позиції російського ВПК в Лівії. Після усунення Каддафі, Росія втратила контракт на військові поставки в Лівію вартістю в 4 мільярди доларів. Ці втрати можна заповнити продаючи зброю всім сторонам конфлікту в країні. У далекій перспективі можливі і переговори про будівництво російської військово-морської бази в Лівії. Та й пряма участь росіян в лівійському конфлікті не виключено. Військовий аналітик Павло Фельгенгауер вважає, що вже зараз у країні діють організації, що складаються з російських «найманців», наприклад, «Група Вагнера» і «РСБ-Груп».

По-четверте, мати можливість моніторити ісламістські угруповання, включаючи ИГИЛ, чиї бойовики дуже затишно почувають себе в країні, яка не має твердої державної влади. ИГИЛ є магнітом для деякої частини російських мусульман. Контроль за ісламістами «на дальніх підступах» дає можливість Кремлю знаходити і знешкоджувати индоктринированных ісламістської пропагандою росіян, які, отримавши навички володіння зброєю в Лівії, потім повертаються в Росію.

Судячи з усього, у Кремля поки немає цільної і стрункої стратегії щодо Лівії, не в останню чергу тому, що ситуація в Лівії залишається волатильної і непередбачуваною.

Sabirjan BADRETDINOV