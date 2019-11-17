«Заздріть мовчки»: відомий блогер поділився фото «процвітаючого» Донецька

Донецький блогер «Фашик Донецький» у своєму блозі на «Обозревателе» відреагував на заяви мешканців «республіки», повідомили в соцмережі, що він переслідує мету показати непідконтрольний Україні Донецьк пустельним, покинутим і вмираючим.

У відповідь на це блогер опублікував нову серію знімків, зроблених в різних районах міста і коментарі до них зауважив:

«Було озвучено, що, насправді, в місті все чудово, безбиндерский період перетворив зачуханная Донецьк в справжню перлину, а з кожного крана у звичайній донецькій квартирі тече французьке вино, яким шахтарі миють ноги. Прошу звернути увагу на юрби людей на вулицях в 2 години дня і калюжі з мартіні. Також приглянитесь і вірте в щасливі натовпу людей, які в дорогих піджаках їздять на люксових авто [на маршрутках їздять тільки тварини, яких новим олігархам западло вигулювати, тому їх тупо катають на автобусах]».

Фашик під фотографією до безлюдній площі біля залізничного вокзалу Донецька пояснив відсутність людей «розквітом республіки»:

«Знаєте, чому на стоянці перед вокзалом автомобілів так мало? А я вам поясню — на поїздах на безбиндерщине майже ніхто не їздить, тому шо фактично у кожного є особиста літаюча тарілка виробництва Макіївки. А поїзди — це так, минулого століття і не більше того. І так, зате чистенько. Зате солдати НАТО не топчуться на вулиці Артема. Зате патрулі російськомовні і комендантську годину. Коротше, заздріть мовчки».