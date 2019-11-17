«Якщо в Донецьк увійде Україна, нам не жити»: ідеолог бойовиків зробив «тривожне» заяву

«Влада» ОРДО та України, нібито вже готуються до проведення виборів на Донбасі і вже склали списки.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив ідеолог «ДНР» Роман Манекін.

За його словами, на даний момент ніяких реальних партій» в ОРДЛО не існує, і при проведенні виборів необхідно віддати більшість «формування регіональних влад», не зважаючи на протести європейців»:

«Лоялісти, які пройдуть на місцевому рівні, в кращому випадку складуть пасивний сегмент Рад. І це — в кращому випадку! У гіршому, їх тут же перекуплять євробюрократи. А наступним етапом виборчої кампанії стануть — повинні стати, хоч європейці будуть цьому опиратися! — формування регіональних влад. В ідеальному варіанті, об’єднаних: донецько-луганських. І в цій справі провідна роль, очевидно, буде належати представникам протестної маси».

При цьому він уточнив, що місцеве населення негативно налаштована проти чинної в ОРДО «влади», так як люди місяцями не отримують зарплату:

«Навіть пралі три місяці не отримували зарплату. І якщо хтось думає, що скидаючи крихти зі столу Пушилина, якому – небудь Кофману, або Ревякиной, або чергового заїжджому прибалту, ці «БРУХТ»и переконають донецьких прачок голосувати за кандидатів від «МММ», то це людина — просто дурень!».

Манекін висловив думку, що якщо в непідконтрольний українському уряду Донецьк повернеться Україна «нам не жити!»:

«Тому ми зобов’язані перемогти на цих виборах. Незалежно чи хочуть цього в Києві, Брюсселі, Вашингтоні і навіть у Москві. Перемогти, щоб вижити. Перемогти і, з цією перемогою, йти на Україну».