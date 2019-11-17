У справі про імпічмент Трампа з’явилися ще два свідка

Екс-співробітник Ради нацбезпеки США Тім Моррісон і співробітниця віце-президента США Майка Пенси Дженніфер Вільямс дали свідчення в Палаті представників Конгресу.

Ще два свідки, які чули телефонна розмова президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, з-за якого над американським лідером нависла загроза імпічменту, дали свідчення перед комітетом Палати представників по розвідці.

Як повідомляє в ніч на неділю, 17 листопада, інформагентство dpa, мова йде про колишнього співробітника Ради національної безпеки США Тім Моррисоне і співробітниці віце-президента США Майка Пенси Дженніфер Вільямс.

Про це передає Deutsche Welle.

Увечері в суботу були опубліковані розшифровки показань Моррісона і Вільямс у скороченому вигляді.

Судячи з цих документів, Вільямс назвала звернену до Зеленському прохання Трампа провести антикорупційне розслідування щодо його ймовірного суперника на президентських виборах 2020 року, Джо Байдена і його сина Хантера «незвичайною» і «недоречною».

«В моїх очах це (вимога. — Ред.) вказувало на можливу наявність інших мотивів для утримання військової допомоги«, — заявила Вільямс.

За її словами, ситуація виглядала так, як ніби мова йшла більшою мірою про «особистої політичної порядку денному» президента, ніж про зовнішньополітичних інтересах США.

Розслідування проти Байдена як умова для виплати фінансової допомоги

Критики Трампа вважають, що він скористався своїм становищем, щоб натиснути на Зеленського, погрожуючи припинити фінансову допомогу Україні, якщо київська влада не оголосять про проведення розслідування проти його політичного противника.

Зі свого боку, Тім Моррісон підтвердив, що часткове припинення виплати допомоги Україні була пов’язана з вимогою оголосити про намір провести розслідування стосовно сім’ї Байденов і компанії Burisma.

При цьому Моррісон вказав, що він не зауважив у розмові Трампа з Зеленським, що відбувся 25 липня, нічого незаконного.