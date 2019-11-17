У Франції катає туристів 25-метровий дракон

Автором ідеї механічного дракона є відомий у світі арт-менеджер Франсуа Деларозьер.
Експрес-інформація по країні
Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Париж
Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)
Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – французька
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,888 (22-я в світі)
ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,
Андоррою
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Величезна машина уміє дихати вогнем і може використовуватися в якості транспортного засобу — на його спині можуть розміститися 50 пасажирів.
21 грудня пройде церемонія офіційного відкриття атракціону, на якій дракона одягнуть в кольори Франції.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», люди давно мріють осідлати «драконів», і подекуди це вдалося. Наприклад, в минулому році в Китаї пройшли перші гонки на “крижаних драконах”.
За матеріалами Delfi.ee
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