«Я і моя молода команда»: хто і чиїми руками «дерибанить» землі в Кілійському районі

Як відомо, в українському політикумі досить багато особистостей з вельми сумнівною і навіть кримінальною репутацією.

Одним з яскравих представників є– Олександр Дубовой, замішаний у багатьох корупційних скандалів і віртуозних рейдерських захоплень великих підприємств України, за що давно здобув славу «одеського гопника». На його рахунку чи не сотні цинічно знищених і захоплених підприємств. Однак все це стосується інцидентів у Києві чи Одесі, а про його діяльність у рідному Кілійському районі відомо зовсім небагато.

Бессарабські ЗМІ воліють замовчувати про нього або ж видають хвалебні оди про меценатство і нескінченної турботу про місцеве населення. Не дивно, адже по суті колишній нардеп був і залишається фактичним «господарем» району, який контролює всі процеси в окрузі, в тому числі і ЗМІ. Вплив Дубового дуже добре проглядається у вирішенні кадрових питань – всі керівні посади в Кілійському районі займають саме його люди.

Так, протягом півтора років Кілійський районний раду очолює повний тезка і двоюрідний брат політика – Олександр Дубовой. На цій посаді він змінив Павла Бойченко, який нині є головою Кілійської об’єднаної територіальної громади.

на фото: брат Дубового

Ще одну важливу посаду – голови Кілійської райдержадміністрації, займає Наталія Пятун, основна діяльність якої спрямована на примноження і без того величезного капіталу Дубового. Дана особа перебувала на посаді трохи більше року, але за цей час вже встигла засвітитися в безлічі земельних скандалів. Не секрет, що в Кілійської РДА існує практика укладати договори на оренду землі без проведення аукціону, що дає можливість керівництву району розпоряджатися землями на свій розсуд. Саме Пятун була ключовою ланкою в прийнятті рішень про продовження договорів оренди для фермерів.

на фото: Наталія Пятун

Яскравим прикладом служить гучний скандал у селі Десантне, коли Кілійська РДА без проведення торгів передала третім особам 45 га. Постраждалі землероби розповіли, що чиновники навмисне затягували час, щоб не продовжувати договір оренди з фермерами, а коли термін минув, без попередження здали землю іншим приватникам. За словами фермерів, відразу після укладення цих договорів, за обробку спірних земель взялося підприємство «Рис Бессарабії», яке за даними ЗМІ, входить в сферу впливу Олександра Дубового.

Крім того, завдяки Пятун, Кілійська РДА здала в довгострокову оренду дитячий табір «Супутник» підставній фірмі, кінці якої ведуть до екс-нардепа.

За інформацією кілійських депутатів, Наталія Пятун кожен місяць отримує «тіньову зарплату» в розмірі 13 тис. грн від людей Дубового. При цьому гроші приходять на картку матері голови РДА. Також вони підкреслили, що за потрібний підпис або рішення, їй нараховуються бонуси і додатково оплачується відпочинок закордоном, підносяться дорогі подарунки на свята і так далі. За деякою інформацією, заносить «преміальні» Пятун депутат і директор «Рису Бессарабії» В’ячеслав Чернявський.

Не можна не згадати ще про одну важливу ланку в ланцюжку – практично «правій руці» Дубового – Павла Бойченко. Саме під його чуйним керівництвом виконується вся брудна робота в інтересах Олександра Федоровича і саме він ставить завдання Пятун.

на фото: Павло Бойченко

Крім того, нещодавно Кабмін затвердив нового голову Кілійської РДА, яким найвірогідніше стане В’ячеслав Семенюк. Коли стало ясно, що Пятун на своєму посту затримається ненадовго, «команда Дубового» стала діяти активніше – 13 листопада представники компанії «Рис Груп», яка пов’язана з кланом, приїхали орати землю, що належить одному з найбільших сільськогосподарських підприємств Кілії та району – СВК «Маяк». І якщо випадок з «Маяком» одразу звернув на себе увагу громадськості, дрібним фермерам і того гірше – у них нишком відбирають землі і урожай, на чому «клан Дубового» заробляє мільйони, а фермери несуть непоправні втрати. Чи варто говорити, що ті поля тепер обробляють трактори «Рису Бессарабії»?

Якщо говорити про рис, то в Кілійському районі існує кілька великих компаній, які вирощують цю продукцію. «Рис Бессарабії», як зрозуміло з назви, займається тим же. При цьому, у них вкрай привілейоване становище – за словами фермерів, всі платять орендну плату у розмірі 4 тис. грн, так як фірма Дубового раніше обробляла землю за 1 тис. 200 грн.

За словами депутатів, компанія планує розширювати свій вплив і стати монополістом по вирощуванню рису. Для цього на посаду голови Кілійського міжрайонного управління водного господарства призначений Сергій Просяник – ще один представник клану. З його допомогою розробляється захоплення іригаційних систем, щоб витіснити інших рисоводов за межі райони.

Фактично, йде планомірне захоплення району, в тому числі і територіально – все більше земель тепер належать або орендуються компаніями, пов’язаними з Дубовим. При цьому в бюджет потрапляють сущі копійки.

Що тут говорити, у сімейства Дубових навіть є свій власний острів на Дунаї – острів Ярмак площею 2 300 тис. га. Місцеві депутати стверджують, що сімейство любить проводити час разом зі своїми впливовими друзями. Періодично вони влаштовують полювання, і той факт, що острів знаходиться в заповідній зоні, їх не бентежить. При цьому гроші за оренду острова в місцевий бюджет практично не надходять.

На всі ці інциденти місцеві правоохоронці воліють закривати очі. В той час, як на опонентів Дубового оперативно заводяться кримінальні провадження. Періодично в районі проходять перевірки, які виливаються в мільйонні штрафи. Але депутати запевняють, що завдяки «договорнякам», інспекції швидко забувають про порушення. Така практика у «господаря» району давно відточена – за весь час його відверто злочинної діяльності в Україні у правоохоронних органів не виникало ніяких питань.

Практично Дубової феодал, а весь район незабаром буде в його руках. У результаті це принесе мільйонний прибуток, а про податки можна буде не турбуватися – платити їх ніхто не змусить. Народному депутату від «Слуги народу» Олександра Ткаченка, який переміг на даному окрузі, чекає непроста робота. Хочеться вірити, що він зможе навести порядок. А ми поки що продовжуємо слідкувати за ситуацією.

Хоча тут теж є про що розповісти.

lubimiygorod.od.ua