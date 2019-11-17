Трамп: «Моя сім’я дуже важко переносить» імпічмент — NBC News

У четвер, 14 листопада, президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що процес імпічменту завдає шкоди йому особисто, назвавши імпічмент «проблемою», яку «моя сім’я дуже важко переносить».

«У мене є одна проблема. І моя сім’я дуже важко це переносить», — сказав Трамп під час передвиборчого мітингу в Луїзіані, додавши, що «для мене імпічмент — брудне слово».

«Все це дуже несправедливо, дуже важко для моєї родини. Я, це моє життя, це божевілля, — сказав він. — Якою стала моє життя? Ви думаєте, мені весело, чи не так? Але моя сім’я дуже важко це переносить. Дуже, дуже важко».

Трамп не став вдаватися в подробиці щодо того, як саме імпічмент позначається на його родині.

Увечері в четвер, 14 листопада, президент залишив Вашингтон — і залишив спроби показати, що він вище скандалу з імпічментом, — різко розкритикувавши демократів за організацію публічних слухань, що почалися на цьому тижні, а також кар’єрних дипломатів, які вже встигли дати свідчення в рамках цих слухань.

«Їх схеми вже розвалюються, і ви бачили це вчора, — заявив Трамп під час мітингу, який пройшов напередодні другого туру виборів губернатора штату. — Пам’ятайте, цим двом переконаним противникам Трампа поставили запитання: «Як ви думаєте, за що саме потрібно оголосити йому імпічмент?» І вони стояли там такі «що?»»

Трамп виступив з цими заявами через день після того, як ці два дипломати дали свідчення, і за кілька годин до свідчень колишнього посла США в Україні Марі Йованович, яка виступила на слуханнях у п’ятницю, 15 листопада, і яка, як очікувалося, повинна була розповісти подробиці тіньової зовнішньої політики, заснованої на особистих політичних інтересах Трампа. Наступного тижня свідчення дадуть інші свідки.

Незважаючи на заяву про те, що процедура імпічменту завдає шкоди йому особисто, президент зазначив, що республіканці конгресу зацікавлені у затягуванні цього процесу, тому що, на їхню думку, він допомагаємо їм підвищити їх рейтинги.

«Знаєте, що вони тепер роблять? «Сер, наші рейтинги нині зашкалюють. Можна продовжити цей процес?» А я сказав їм: зробіть мені послугу — можна якось покласти цьому край?» — продовжив Трамп.

«Судячи за статистикою опитувань, народ нашої країни не купився на це», — додав він.

За останні кілька тижнів рівень суспільної підтримки імпічменту майже не змінився: як повідомляє аналітичний цент FiveThirtyEight’s, приблизно 48% американців підтримують імпічмент, а 44% виступають проти нього.

Увечері в четвер, 14 листопада, Трамп продемонстрував набагато більш бойовий настрій, ніж днем раніше, коли він намагався зробити вигляд, що він вище всієї цієї істерії навколо імпічменту, заявивши, що він «занадто зайнятий, щоб стежити за ходом цієї процедури, оскільки він проводив зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Не рахуючи деяких твітів президента — які найчастіше представляли собою ретвіти повідомлень його прихильників на телеканалі Fox News, — Трамп здебільшого утримувався від того, щоб безпосереднім чином реагувати на утримання слухань.

Але в Луїзіані він звинуватив демократів у тому, що вони «розривають нашу країну на частини» і втілюють у життя «зловісний план». Він заявив, що стосовно голови Палати представників у справах розвідки Адама Шиффа необхідно висунути звинувачення за проведення розслідування у рамках імпічменту.

У середу, 13 листопада, виконуючий обов’язки посла США в Україні Білл Тейлор і заступник помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Джордж Кент намалювали картину тіньової зовнішньої політики, яку здійснював особистий адвокат Трампа Руді Джуліані. Вони докладно розповіли про те, чому вони вирішили, що надання військової допомоги Україні залежало від згоди української влади почати розслідування відносно колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера.

Трамп і його прихильники спробували дискредитувати показання свідків, підкресливши, що ні Тейлору, ні Кенту не було відомо про те, що Трамп дійсно думає про Україну, тому що вони не обговорювали ці питання особисто з президентом.

За словами Тейлора, велика частина його показань заснована на докладних записах, які він робив за результатами його розмов з Сондлендом, підтримувало особистий контакт з президентом США. Очікується, що Сондленд дасть свідчення на наступному тижні.

Під час слухань Тейлор повідомив, що йому кілька разів говорили, що США будуть надавати Україні військову допомогу лише після того, як український президент публічно заявить про готовність почати розслідування відносно Байденов. За словами Тейлора, про це йому повідомив посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд, який обговорював це питання особисто з Трампом.

Конгресмени-демократи загострюють свою риторику щодо розслідування в рамках імпічменту, називаючи передбачувані злочини президента США підкупом і шантажем. На їх думку, такі формулювання знайдуть більш сильний відгук серед виборців, ніж заяви про «послуги за послугу», які фігурували в рамках цієї справи раніше.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила в четвер, 14 листопада, що свідчення дипломатів служать доказами підкупу. Заяви Пелосі прозвучали на тлі змін у формулюваннях, які демократи використовують для опису дій Трампа щодо України, послужили основою для поточного розслідування в рамках процедури імпічменту.

Ця поїздка Трампа в Луїзіану стала вже третім візитом президента в цей штат. Трамп намагається допомогти республіканцям штату змістити губернатора-демократа Джона Білого Едвардса. Високопоставлені представники передвиборного штабу Трампа заявили, що його перший візит допоміг кандидату від Республіканської партії Едді Риспоуну вийти у другий тур голосування.

Фрагмент виступу Дональда Трампа на мітингу в штаті Луїзіана

Абсолютно божевільні божевільні-демократи, ліворадикали і їх партнери в ЗМІ, що стоять там, позаду, нав’язують нам цей божевільний імпічмент, хоча я не зробив нічого поганого. Я не зробив нічого поганого. Ми не зробили нічого поганого, а вони не роблять взагалі нічого. Вони не зробили нічого з тих пір, як спікер Ненсі Пелосі… Вони взагалі нічого не зробили.

Але їх брехня знову буде викрито, як і в минулі рази. Їх схеми вже розвалюються, і ви побачили це вчора. Пам’ятайте, цим двом переконаним противникам Трампа поставили запитання: «Як ви думаєте, за що саме потрібно оголосити йому імпічмент?» І вони стояли там такі: «Що»?

Їх гра розвалюється. І їх зловісні плани проваляться. Вони вже провалилися, що стосується мене. <…>

У мене є одна проблема. І моя сім’я дуже важко це переносить. Імпічмент для мене — брудне слово. Все це дуже несправедливо, дуже важко для моєї родини. Я, це моє життя, це божевілля. Якою стала моє життя? Ви думаєте, мені весело, чи не так? Але моя сім’я дуже важко це переносить. Дуже, дуже важко.

Шеннон Петтипис, NBC News (США)