Виділили кругленьку суму: КМДА займеться розвитком транспорту

Депутати Київської міської ради затвердили Міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

“Загальний бюджет програми, розрахованої на п’ять років, становить 83,4 млрд грн. Більшу частину — 76,1 млрд — буде фінансувати місто, решту плануємо отримати з держбюджету, а також від інвесторів і кредиторів”, – зазначив виконуючий обов’язки директора Департаменту транспортної інфраструктури Іван Шпильовий.

“Значна увага традиційно буде приділено капітального ремонту столичних доріг. Також будемо встановлювати квоти на паркомісця в центрі і підвищувати комфорт громадського транспорту. Це буде мотивувати киян відмовлятися від власних автомобілів”, – повідомив Шпильовий.

Відзначається, що програма спрямована на розвиток сталої міської мобільності, зокрема, пріоритет для пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту під час планування та будівництва транспортної інфраструктури.

Крім зазначеного, програма передбачає закупівлю понад 400 одиниць трамваїв, тролейбусів і електробусів до 2023 року.

Згідно паспорту програми, в 2019 році на транспортну інфраструктуру витратять 4,4 млрд грн, у 2020 році — 14,08 млрд, у 2021 році — 20,98 млрд грн, в 2022 році — 21,93 млрд, в 2023 році — 22,04 млрд.

telegraf.com.ua