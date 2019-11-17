Зима близько: синоптики назвали дату похолодання в Україні

В Україну йде похолодання, і вже на початку нового тижня громадяни відчують наближення зими.

Про це свідчить прогноз погоди Укргідрометцентру. У понеділок, 18 листопада, по всій території країни очікується мінлива хмарністю.

У західних областях температура повітря вночі опуститься до +4 градусів, а вдень прогріється до +10… +13. У східних областях вночі очікуються заморозки до -3 градусів, а вдень розпогодиться до +9. В центрі вночі стовпчик термометра опуститься до +5, зате вдень очікується до +8. На півдні покаже вночі +2… +6 градусів, удень – до +13. У Києві температура вночі +1… +3, вдень +5… +7 без опадів.

У вівторок, 19 листопада очікується мінлива хмарність. У західних областях збережеться тепла погода: вночі +5… +7, вдень +11… +14 градусів. У східних областях вночі буде прохолодно, до -4 градусів, зате вдень прогріється до +7. У центрі очікуються +1… +3, вдень прогріється до +9. На півдні теж стане холодніше: вночі +2… +5, вдень +8… +12. У Києві вночі очікується 0… +2, вдень +7… +9.

У середу, 20 листопада, тенденція до похолодання збережеться. У західних областях вночі стовпчик термометра опуститься до +5 градусів, вдень +9… +13, без істотних опадів. У східних областях вночі до -4, вдень +2… +4. В центрі вночі очікується +1… +4, вдень до +8. На півдні вночі +2… +5, вдень +4… +10.

У четвер, 21 листопада, погода почне псуватися. У західних областях очікуються дощі. Температура повітря вночі +4… +6, вдень +8… +10. В інших регіонах України опадів поки не буде. У східних областях вночі стовпчик жителі відчують прихід зими: -6… -8, вдень прогріється до +3 градусів. У центрі також уночі очікується мінусова температура – до -2, вдень +2.. +5. У південних областях вночі стовпчик термометра опуститься до +1 градуса, вдень потеплішає до +6.