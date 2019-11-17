Клан екс-міністра юстиції отримав ще одну посаду в уряді

Коли-то, Микола Оніщук призначив Андрія Богдана заступником Міністра Юстиції України, передавши в його компетенції питання боротьби з корупцією. Це сталося в той момент, коли Богдан не пройшов у парламент за списком Ющенко. Як виявилося, цей вчинок мав дуже позитивний результат. Сьогодні нинішня влада щедрою рукою, призначає і підтримує клан Оніщука.

У Мін’юсті утворився цікавий розклад по кадрам. Денис Малюська, якого Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає своїм моральним авторитетом, домігся карт-бланшу на призначення.

У результаті першим заступником він узяв свого найближчого друга і кума Євгена Горовца. Ще одним заступником — радника свого попередника Павла Петренка Олександра Банчука, щодо реформи прокуратури і правоохоронних органів (не хлібне). На банкрутство посадив подружку Давида Сакварелідзе Валерію Коломієць, яка тут же перессорилось з лобі арбітражних керуючих.

Коломієць віддалено пов’язана з «арцингеровскими». Юрфірма «Арцингер» завела у владу однокурсника Андрія Богдана Віталія Касько на заступника генпрокурора, Маркіян Мальський з львівської філії фірми став губернатор Львівської області, Павло Ходаковський — заступник міністра фінансів щодо податкової політики, Антон Янчук, однаково близький до Петренка і «Арцингеру», зберігся на посаді глави АРМА (агенство, яке розпоряджається арештованим майном).

Найбільш проблемним було призначення заступником з питань виконавчої служби Андрія Гайченко, який, як і два радника Малюськи, вихідці з Integrities. Дружина глави цієї юрфірми Руслана Бернацького, в минулому заступник міністра юстиції Наталія Севастьянова (Бернацька), веде конкурентну боротьбу за контроль над Державною виконавчою службою та інститутом приватних судових виконавців з одним Андрія Богдана.

Щоб пом’якшити протиріччя, Малюська поставив на чолі Антирейдерської комісії не Гайченко, а ще одного свого заступника Ольгу Оніщук, віце-президента Нотаріальної палати України.

Призначення Оніщук зміцнює позиції її численної рідні та друзів, в коло яких входить побіжний олігарх Олександр Онищенко.

Чоловік Ольги — суддя Київського апеляційного суду Максим Оніщук. Сестра Наталія Литвин — суддя Київського адміністративного апеляційного суду. Батько чоловіка Іван Онищук родом з Житомирської області — керує сімейним бізнесом в Київській області. Брат батька чоловіка Микола Оніщук в минулому Міністр юстиції. Зараз ректор Національної школи суддів.

Сімейна юридична фірма «Юріс» виявляється адвокатські послуги через двоюрідних братів Максима Оніщука Геннадія і Едуарда Угренчуков. Сестра чоловіка Оксана Онищук — нотаріус київського нотаріального округу, раніше вона і Ольга працювали разом і запевняли, що потрібно, по справах, які вів «Юріс».

Зараз всі правові питання, пов’язані з рейдерством та оформленням власності, а також контроль за нотаріатом опиняються в руках Оніщук. Сфера діяльності Бернацких-Гайченко звужується до вирішення питання поточного витіснення людей Довбенко з Дисциплінарної комісії судисполнителей.

Ольгу Оніщук вважають ставленницей нотаріального лобі. Але не слід забувати, що Микола Оніщук свого часу призначив Андрія Богдана заступником Міністра юстиції по боротьбі з корупцією. Це була перша висока посада в його кар’єрі. Вдало перекрила моральні і матеріальні втрати від непроходження до парламенту за списком Ющенко.

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