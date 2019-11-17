Фашик Донецький: Сирія. Донбас. Стаття не для широких мас

Вчора з подивом спостерігав як громадськість, а також соцмережі охали і ахали над відео, де були зняті звірства російських нацистів в Сирії, мовляв як так можна, які ж вони жорстокі і все таке.

Якщо чесно, то від хвиль праведного гніву, мені смерділо инстаграмом і бажанням зібрати багато лайків на фейсбуці. Так, я розумію, що жорстокі відео факти миттю стали трендом і все таке, а жаліти бідних сирійців модно. Але … Але хххх [купа матюків, які означають обурення і здивування], у нас в країні війна шостий рік, у нас своїх пацанів вбивають і співгромадян кожен день, а ми … Ми люто обурюємося з Сирії і того, що творять там російські нацисти.

Я розумію, що це не модно говорити про те, як кизяки з рф під час пиздореза в 2014 році тупо добивали наших пацанів під Иловайском і на Савур Могили. Шашками. Тупо всіх, хто були пораненими, навіть легко. Це ж не Сирія і це не звірства, немає. То таке, то не модно.

Також не модно говорити про те, як за доносами найманці розстрілювали сім’ї всіх інакомислячих, аж до дітей. Це було в Луганську, Донецьку, Іловайські, в Мариновке і т д. І скрізь усе відбувалося однаково : прийшов російський окупант і з ним прийшла смерть. А може тортури і смерть.

У Сирії звірства росіян, йопт. А в Донецьку, крім концтабору Ізоляції, є ще мінімум 2 секретних в’язниці. Одна з них знаходиться на вул Кобозева. Там ламають тих, хто не хочуть зізнаватися в незрозумілих гріхах. Катують, щоб записати видосик на камеру для пропагандистів. І вбивають, коли з-за шоку організм не витримує болю і трапляється зупинка серця.

Сирія, блядь, росіяни звірі. Хто-небудь чув, скільки людей розстріляли в тому ж Торезі? До війни там була зона, куди привозили ув’язнених, щоб катувати і зламати психологічно. У початку війни туди ж звозили деяких особливо «небезпечних» і … В кращих традиціях інквізиції катували. І вбивали. А тіла… Тіла — то таке.

Ти бачив шо творять росіяни в Сирії? Блядь, я живу в Донецьку, ніж ти мене хочеш здивувати? На тій же базі п’ятнашки, за мостом мкрн текстильник, вул Ревякіна, людей буквально різали звичайними болгарками. На частини. А потім порубанные частини тіл продавали родичів. Це робили і осетини, і абхазсцы, і росіяни, в тому числі кадрові + найманці. Потрапити в полон до них на базу, до живодерам з батальйону -пятнашка-, на початку війни вважалося смертним вироком, бо там були «експерти» по тортурам, так звані пси війни, знають як вибити інформацію з будь-якого.

Сирія, росіяни лопатою рубали труп, як так можна … Знаєте, як швидко змусити людину розколотися з допомогою перевіреної армійської тортури? Росіяни теж знали, що робили надріз ножем на лобі, в результаті кров заливала очі і чоловік розповідав все. Я особисто знайомий тільки з двома людьми, які вижили після застосування цієї тортури, бо, в основному, після дачі свідчень», людини пристреливали. Такі тортури застосовували російські і по відношенню до нашим військовим, і по відношенню до цивільних на Донбасі. І застосовують зараз. Правда, на Донбасі вони ссут такі видосики знімати?

Ти бачив відео як росіяни звірствують в Сирії? Що там нового можна побачити, блядь? Типу на окупованому рф Донбасі російські окупанти проявляють чудеса ввічливості. Знаєте, які перші застосовують тортури до того, хто потрапив у Донецьку на підвал ? Спочатку людину б’ють. Ногами. Руками. Стільцем. Б’ють в масках, бо ссикотно. Б’ють 6 годин. А потім починають катувати за допомогою електричного струму : руки і ноги змочують, щоб контакт краще був, і луплять. До опіків. Поки не розколеться. Ну, а якщо не колеться, то змочують геніталії і продовжують бити струмом. Це робота на результат та російською неважливо, кого катувати: хлопчика, чоловіка або жінку, дівчину або пенсіонерку. Головне, щоб Кріп все розповів.

Сирія, росіяни звірі, ти бачив? Нащадки вертухаїв придумали щось нове, чого вони не застосовували в Донецьку? Вони перестали розстрілювати мирних? А скільки місць, де були розстріли полонених в Донецьку ви знаєте? Це не Сирія, це ближче. Русккие розстрілювали мирняк на Петрівці і тіла скидали в шурф, розстрілювали в Макіївці, розстрілювали на базі п’ятнашки, на так званій польській базі в Донецьку, розстрілювали на шахті Челюскінців, розстрілювали жд станції Донецьк 2, розстрілювали в Путилівському лісі, розстрілювали на мкрн Боссе, розстрілювали на Мотелі в Донецьку, розстрілювали в будівлі колишнього сбУ на Щорса, розстрілювали на шахті Петровського, розстрілювали на зонах в Макіївці, розстрілювали на території складів по вулиці Поліграфічної та по вулиці Экономичесой, розстрілювали на Телецентрі по вул Куйбишева, розстрілювали, розстрілювали на Грабарях, розстрілювали на території

недобудованого метро в Донецьку, розстрілювали на віджатому заводі Топаз… Сирія, блд? Ви серйозно бачите різницю між росіянами на Донбасі і в Сирії? Ви серйозно?

Ви серйозно впевнені в тому, що жителя окупованій рф Горлівки можуть здивувати звірства в Сирії після катувальної безлера і його садюг? Або у вас є надія на те, що в Сирії не згодовували трупи закатованих цивільних свиням, як це робило озу -брянка срср ? Може ви хочете, щоб житель Будьонівського району здивувався тортурам російських або актам військових злочинів після того, як він пережив період відморожених наглухо кізяков, які контролювали район і його рубали по частинах трупи полонених, а потім продавали родичам?

Або може вам розповісти про бажане «подарунок», який практикувався в рядах колаборантів після приходу росіян на Донбас – саме росіяни зробили «модним» підгін на день народження – пристрелити Кропу на вибір- ?

Моралі немає. Росіяни звірствують тільки в Сирії. На території України вони «нетакие». Майже. Як житель окупованого рф Донецька вам кажу.

Фашик Донецький