Важливо, щоб ви бачили своє майбутнє саме в Україні,- Зеленський привітав молодь з Днем студента

Президент Володимир Зеленський привітав українську молодь з Днем студента.

«Молодь — це наш найцінніший скарб. Саме студентство завжди було драйвером змін в незалежній Україні. Починаючи зі студентської революції на граніті, яка стала фундаментом для здобуття незалежності, і закінчуючи Революцією Гідності. І для держави життєво важливо, щоб молодь бачила своє майбутнє саме в Україні», — написав Зеленський..

Він зазначив, що в сучасному світі без кордонів і обмежень можна реалізувати себе в будь-якому куточку планети, але для молодого покоління українців «це було б занадто просто».

«Справді амбіційний челендж — це побудувати успішну та заможну країну саме тут. Україні як повітря потрібні ваші таланти, креативність, сміливість, готовність змінювати правила і створювати нову країну! Вірю, нам з вами це по силам», — підкреслив президент.