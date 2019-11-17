Британець хотів розважити хвору дружину і випадково виграв мільйон фунтів

Британець Кевін Френсіс виграв 1 млн фунтів у швидкій лотереї Merry Millions.

Чоловік придбав дві лотерейні скретч-карти для своєї хворої 75-річної дружини Бренди, яка частково знерухомлена. Вартість покупки склала всього 10 фунтів, повідомляє Daily Mirror.

Бренда почувається не вельми… Тому скретч-карти — це щось на зразок розваги для неї. Я рідко купую їх сам, тому не знаю, що змусило мене сунути руку в кишеню, щоб знайти там десятифунтову монету, а потім вибрати дві карти, — розповів 61-річний британець.

Коли Френсіс стер захисний шар і зіставив результати з виграшними комбінаціями, виявилося, що в одній з карток збіг доводиться на рядок з призом у 1 млн фунтів. За словами британця, він довгий час не міг повірити в те, що сталося.

Я був шокований і нічого не говорив Бренді близько години. Коли я сказав їй, що ми виграли мільйон фунтів, вона вирішила, що я жартую, — розповів чоловік.

Британець заявив, що має намір витратити виграш на переоблаштування будинку, аби дружині було комфортно по ньому пересуватися. Крім того, чоловік збирається допомагати своїм дітям і онукам, а також навчитися ходити під вітрилами.

Я все життя прожив біля моря і завжди хотів навчитися цьому, але у мене ніколи не було ні часу, ні грошей. Тепер я можу собі це дозволити, — пояснив він.

При цьому британець зазначив, що не збирається кидати роботу охоронцем, оскільки йому подобається його заняття.

: racurs.ua