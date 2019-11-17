25 років — не межа: Лукашенко йде на новий президентський термін

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір балотуватися на майбутніх виборах глави держави в 2020 році.

За словами білоруського лідера, незважаючи на те, що він збирається висувати свою кандидатуру на президентських виборах, за посаду він триматися не має наміру.

«Я свою кандидатуру запропоную на цих виборах. Але якщо буду відчувати, що ви категорично проти, звичайно, буду переживати, але тим не менш ви повинні мою кандидатуру відкинути на виборах. І я пообіцяв, що синіми пальцями за крісло триматися не буду. Повірте, це не зовсім м’яке крісло», — заявив Лукашенко після голосування на виборах депутатів Палати представників.

Він наголосив, що президентська влада — це не царювання і народ повинен це розуміти. Також глава республіки додав, що вибори відбудуться не пізніше серпня 2020 року і переносити терміни він не буде.

Лукашенко впевнений, що проводити президентські вибори взимку, відразу після парламентських, — нерозумно. Тим не менш, зізнався, що над конкретною датою наступних виборів ще не думав, так як був зайнятий вирішенням нагальних проблем. На питання про те, чи планує він балотуватися і в 2025 році, Лукашенко жартівливо відповів, що може і не дожити до цього часу.

Варто зазначити, що Лукашенко обіймає посаду президента вже 25 років, що є найтривалішим строком правління серед усіх європейських глав держав, не враховуючи монархів.