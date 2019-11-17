Новий міністр оборони Молдови захоплюється силою духу бойовиків на Донбасі

Віктор Гайчук, який 14 листопада очолив міністерство оборони Молдови, виявився шанувальником бойовиків на Донбасі, воюючих з Україною.

Про це повідомляє місцевий сайт OMEGA.

Ще в листопаді 2016 році нинішній міністр оборони Молдови, виступаючи на заході, в Академії наук, захоплювався силою духу і боєздатністю бойовиків на Донбасі.

«Мене часто запитують, навіщо Молдові армія, якщо ми ніколи не переможемо? І я наводжу лише один приклад — Донбас. У Донбасу військових близько 10 тисяч, практично як у Національній армії Молдови. А в Української армії 168 тисяч. Так, по-простому», — заявив тоді Гайчук.

За його словами, «дух і віра є ефективніше в боротьбі» і саме вони допомагають бойовикам в ОРДЛО воювати з бійцями ВСУ «з менш сучасною зброєю, ніж у супротивника».

Відзначається, що Гайчук вже очолював міністерство оборони Молдови з квітня 2001 по жовтень 2004 року. До відходу в уряд, він був радником Ігоря Додона, якому доводиться родичем.

Нагадаємо, український режисер і екс-політв’язень Олег Сенцов впевнений, що президент РФ Володимир Путін хоче зробити з України «слухняну собаку» з допомогою Донбасу.

Раніше колишній представник України в Тристоронньої контактної групи в Мінську Роман Безсмертний заявив про те, що Україна повинна відселити з території ОРДЛО своїх прихильників і перетворити Донбас на «дике поле», так як замороження конфлікту неможлива.