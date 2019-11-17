Лукашенко про інтеграцію з Росією: Навіщо потрібен такий союз?

Президент Білорусі Олександр Лукашенко упевнений, що інтеграція з Росією найближчим часом БР не потрібна. Про це повідомляє «Білоруський партизан».

За словами білоруського лідера, він не підпише жоден документ, який би суперечив суверенітету і незалежності держави. Він підкреслив, що Білорусь щорічно втрачає 9 мільярдів доларів з-за РФ.

«Тобто ми продаємо в Росії менше, ніж вони у нас. Ці гроші треба заробити на російських ринку. Але нас туди не пускають. Звичайно, ми з Росією воювати не будемо. Але кожен рік ми щось втрачаємо. Вибачте, навіщо потрібен такий союз», — заявив Лукашенко після голосування на виборах в Палату представників.

Він запевнив, що дружба з Путіним дозволяє йому » сказати гірше». Президент БР зазначив, що ці гроші покриваються державою на інших ринках.

«Ми хочемо рівних умов — ось це буде союз. Може, до об’єднання держав дійдемо. Але поки не партеся, я такий же патріот як і ви», — резюмував Лукашенко.