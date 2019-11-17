У Донецькій області викрили групу фальшивомонетників

Три людини — громадянські подружжя та їхній спільник — виготовляли підроблені долари США у великій кількості з метою збуту.

Злочин було задокументовано зусиллями слідчих поліції Донецької області, оперативних підрозділів Служби безпеки України по процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Донецької області.

Під час досудового розслідування було встановлено, що пара з Краматорська у віці 40 і 32 років, організувала виготовлення фальшивих грошей на замовлення.

“З метою конспірації купюри друкували в сусідній області на знімних квартирах. Цим займався 41-річний співучасник. Відрізнити підробку від справжніх грошей було складно. Фігуранти намагалися, щоб у кожної купюри були різні номери”, — зазначила старший слідчий в ОВС слідчого управління поліції Донеччини Яна Тимофєєва.

Зловмисники замовляли спеціальний папір, фарбу, виготовляли долари за допомогою дорогого обладнання. Зокрема принтер коштував 30 тисяч гривень. При оформленні зразків спільники використовували талант дружини добре малювати.

“Фальшивий кеш члени групи збували обмеженому колу клієнтів. Підроблені 100 доларів, наприклад, продавали в середньому за 600-700 гривень”, — повідомили в прес-центрі.

“Підозрювані були затримані після двох етапів оперативної закупівлі іноземної валюти на суму близько 20 тисяч гривень. У затриманих вилучено все обладнання і флеш-носій із зображеннями доларових купюр в різних ракурсах, з допомогою яких вони готували макети грошей”, — повідомили правоохоронці.

Всього на документування діяльності фальшивомонетників пішло кілька місяців. Слідчі зібрали беззаперечні докази їх причетності до незаконного бізнесу.

“Трьом обвинуваченим інкримінують ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення та збут фальшивих грошей). Кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — резюмували в поліції.