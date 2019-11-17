«Цем, бл*ть!»: Маруся Звиробий «перезарядити» з Яніною Соколовою

Українська військова Маруся Звиробий відвідала напередодні в Києві Великий вечір з Яніною Соколовою, після чого поділилася бурхливими емоціями з цього приводу.

Фото з місця подій вона опублікувала на своєму каналі в Telegram, повідомляє UAportal.

Відзначається, що провідна Яніна Соколова вже досить довгий час працює над розвінчанням проросійської пропаганди і звертається до свідомості українців.

Вона випускає на YouTube тижневик «Вечір з Яніною Соколовою», а 16 листопада в Жовтневому палаці провела Великий вечір.

На захід прийшла Звиробий разом з побратимами.

Вона залишилася в захваті від контингенту на зустрічі, — «українці, яким проросійська зелень вороги». Ефект після події вона описала як » перезарядитися і знову ціль».

«Ми ще й вас періодично будемо реанімувати) Дивіться мені! Щоб всі були в бойовій готовності номер 1! Цем, бл*ть!)», — написала військова.