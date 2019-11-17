Об одном чуть менее известном таланте Алишера Еликбаева

Так уж слодилось, что тренды российского медиапространства исправно наследуют соседи. Тактика и стратегия из России берется за основу и подвязывается под местные реалии. Помимо России в СНГ есть лишь два крупных рынка: Украина и Казахстан. Где-то позади плетутся Армения, Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Туркмения и Грузия. Если украинских рынок черного пиара вполне может конкурировать с восточным соседом, то третий по значимости – казахстанский остается малоразвитым. Огород одного козла фермера, так сказать. Фермером этим является Еликбаев Алишер Хакимович. За десятилетие упорного труда Алишеру Еликбаеву удалось сколотить завидную “ферму”, используемую как для чернухи, так и для отбеливания.

Благодаря тесному сотрудничеству с властью в карманах Еликбаева осели не только баснословные откаты, но и появились отменные рычаги давления. Условием сотрудничества Алишера Хакимовича с онлайн-СМИ и блогосферой стало “размещение безлимита” чернухи и джинсы. Кто отказался, остался за бортом. Большинство согласилось. Подробно об этом журналисты уже рассказывали в материале Медийный прыщ Алишер Еликбаев.

Как работает черная пиар-машина Еликбаева Алишера Хакимовича?

За счет отсутствия адекватной конкуренции Алишер Еликбаев де-факто монополизировал онлайн-нишу чернухи и может устанавливать свои цены, не оглядываясь ни на что. О ценах сегодня мы и поговорим. У господина Еликбаева нет четкого прайса на размещение того или иного вброса. К каждому “клиенту” подход индивидуальный. Грубо говоря, с кого сколько сбить решает сам Алишер Хакимович. Если десять лет тому назад основной заработок Еликбаева шел с мочилова и “побелки” фигурантов, то со временем источники дохода изменились. Теперь львиную долю прибыли составляют зачистки или блоки по тому или иному фигуранту.

Условно, Алишер обливает грязью акима, замминистра или представителя крупного бизнеса на новостных сайтах плюс в соцсетях. К нему приходят представители фигуранта и просят прекратить. Еликбаев быстро оценивается платежеспособность “тела” и выставляет ценник в двух вариантах: 1. снять весь негатив и поставить блок на год, плюс отбелить репутацию – от $120k и 2. поставить блок, то бишь прекратить атаки – от $60k. Если учесть общее количество “дойных” клиентов Еликбаева в год, то пять-десять миллионов становится вполне реальной цифрой. Верочем Алишер Хакимович Еликбаев в последние годы научился новому финту ушами. А именно… Наш раджа медийных фекалий создал целую сетку блогеров и псевдо-журналистов, которые подергивают поставивших блоки негатива фигурантов по-мелочи. Их целью является вторичное “доение” с расчетом добрать мзду. Действует подразделение как отдельная структура. Вторичкой занимаются ученики Еликбаева Алишера Хакимовича и пока что делают это не слишком умело, скорее топорно.

В следующем расследовании мы детально расскажем о том, кто и как становился “клиентами” Алишера Еликбаева и сколько потратили на “дружбу”.