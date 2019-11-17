Російський олігарх намагається створити “фабрику православних тролів”, — ЗМІ

Російський православний бізнесмен та олігар Костянтин Малофєєв, який брав активну участь у анексії Криму та окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, тепер намагається створити мережу “православних тролів”.

Про це пише видання “Відкриті медіа” з посиланням на адміністраторів кількох пабліків, які спілкувалися з представниками Малофєєва, — передає “Релігійна правда”.

Співробітники Малофєєва звертаються до правих пабліків в соцмережах з пропозицією грошей. Вони стверджують, що з ресурсів створюється мережа для “нового патріотичного правого руху”, насправді ж, як зазначає видання, Малофєєв намагається створити фабрику “православних тролів”.

В одному з листувань співробітник Малофєєва стверджує, що представляє нещодавно створену “Російську молодіжну організацію”, і рекомендує своїм респондентам підписатися на паблік РМО у “ВКонтакте”. Проте насправді за посиланням розміщено паблік московського відділення “Двоголового орла” — ще одного “патріотичного руху”, яке очолює Малофєєв.

Співголова московського відділення “Двоголового орла” Андрій Афанасьєв був серед тих, хто листувався з адміністраторами пабліків. Він заявивши журналістам, що зустрічався з адміністраторами кількох пабліків для спілкування й обміну думками. Афанасьєв не заперечив, що ті можуть отримати гроші, але це можливо тільки на конкурсах зі створення контенту. Наприклад, на конкурсі малюнків про царську сім’я ю, який проводять структури Малофєєва.

“Російська молодіжна організація”, на базі якої хочуть сформувати новий рух, є дочірньою структурою Всесвітнього російського народного собору (ВРНС). ВРНС очолює російський патріарх Кирило, її створила РПЦ 1993-го року. Від квітня 2019 року Малофєєв ставши заступником глави ВРНС.

Неназваний політолог, який працює з адміністрацією президента Росії, розповів виданню, що фактично йдеться про створення “фабрики православних тролів”, аналогічної “фабриці тролів” Євгена Пригожина. Тієї проєкт також починався з інтернет-спільнот. У Малофєєва водночас не підвердили створення такої мережі.

Зараз, за даними видання, обговорюється питання створення патріотичного партійного проєкту на чолі з Малофєєвим до виборів у Держдуму Росії 2021 року. У березні 2019 року Малофєєв навіть вступивши до “Справедливої Росію”, але незабаром вийшов з неї — не зміг домовитися про спільну роботу із Сергієм Мироновим. Тепер бізнесмен нібито обмірковує особистий політичний проєкт.