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Океанограф з США робить підводні знімки без води

17.11.2019

Інженер і океанограф Дерья Аккайнак з Массачусетського технологічного інституту розробила алгоритм, що дозволяє побачити об’єкти на підводних фотографіях без візуального спотворення від води. Програма Sea-thru прибирає воду зі знімків глибин океану і моря.

Дослідниця каже, що її алгоритм дозволяє побачити справжні кольори на фотографії — такими, якими вони були б, якщо б корали і риби перебували на суші. «Це швидше фізично точне виправлення, ніж візуально приємна модифікація», — зазначає Аккайнак.

Фото: openaccess.thecvf.com

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Для коректної роботи програми вчений фотографує один підводний сцену з різних ракурсів — так алгоритм зможе визначити відстань і положення об’єктів у кадрі. Потім Дерья завантажує фотографії на комп’ютер, де розроблений нею алгоритм аналізує зображення піксель за пікселем, обчислює спотворення на знімку і прибирає його.

Аккайнак займалася розробкою Sea-thru чотири роки. Вона впевнена, що програма допоможе як підводним фотографам, так і ученим-біологам: їм буде легше вивчати та класифікувати підводне життя. За словами океанографа, зараз робота більшості біологів, вивчаючих коралові рифи, ускладнена тим, що вода спотворює справжні кольори на підводних знімках і відео. З-за цього не завжди зрозуміло, які мешканці рифів представлені на зображеннях або як насправді виглядають ті чи інші види морських тварин.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», існує окремий конкурс підводного фотомистецтва Ocean Art, який щорічно обирає переможців. З роботами призерів 2018 року можна ознайомитися тут.

За матеріалами Вirdinflight

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