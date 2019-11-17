Океанограф з США робить підводні знімки без води

Інженер і океанограф Дерья Аккайнак з Массачусетського технологічного інституту розробила алгоритм, що дозволяє побачити об’єкти на підводних фотографіях без візуального спотворення від води. Програма Sea-thru прибирає воду зі знімків глибин океану і моря.

Дослідниця каже, що її алгоритм дозволяє побачити справжні кольори на фотографії — такими, якими вони були б, якщо б корали і риби перебували на суші. «Це швидше фізично точне виправлення, ніж візуально приємна модифікація», — зазначає Аккайнак.

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Для коректної роботи програми вчений фотографує один підводний сцену з різних ракурсів — так алгоритм зможе визначити відстань і положення об’єктів у кадрі. Потім Дерья завантажує фотографії на комп’ютер, де розроблений нею алгоритм аналізує зображення піксель за пікселем, обчислює спотворення на знімку і прибирає його.

Аккайнак займалася розробкою Sea-thru чотири роки. Вона впевнена, що програма допоможе як підводним фотографам, так і ученим-біологам: їм буде легше вивчати та класифікувати підводне життя. За словами океанографа, зараз робота більшості біологів, вивчаючих коралові рифи, ускладнена тим, що вода спотворює справжні кольори на підводних знімках і відео. З-за цього не завжди зрозуміло, які мешканці рифів представлені на зображеннях або як насправді виглядають ті чи інші види морських тварин.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», існує окремий конкурс підводного фотомистецтва Ocean Art, який щорічно обирає переможців. З роботами призерів 2018 року можна ознайомитися тут.

За матеріалами Вirdinflight

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