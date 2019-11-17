Я маю право притягти до відповідальності будь-якого, хто порушив закон, навіть Коломойського і Ахметова, — Рябошапка

Генеральна прокуратура України буде розслідувати виробництва проти будь-якого, хто порушив закон, включаючи Коломойського і Ахметова.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв’ю Kyiv Post.

«У цій країні немає жодної недоторканної особи. Ми маємо дуже сильну підтримку з боку президента і парламенту. Я маю право притягти до відповідальності будь-якого, хто порушив закон, навіть Коломойського, навіть Ахметова і будь-якого іншого олігарха. Будь-хто може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо він скоїв злочин, і є докази», — сказав Рябошапка.

За словами генпрокурора, є політична воля для розкриття найбільших злочинів, але «не варто чекати дива». Генпрокуратура не винесе підозри олігархам вже зараз.

«У нас є вся необхідна нам політична воля, але для того, щоб розслідувати справи дуже впливових людей, необхідний ще один компонент — професійні потужності прокуратури. Іноді у держави не вистачає потужностей, щоб переслідувати сверхвлиятельных людей. Вони контролюють медіа і цілі галузі економіки. Вони можуть достатньо ефективно протистояти державі. Ми розвиваємо наші потужності, але розуміємо, що рівень довіри до прокуратурі зараз дуже низький», — заявив Рябошапка.

«Це процес еволюції. Я не можу діяти революційно, борючись проти наймогутнішої людини в країні», — сказав Рябошапка відповідаючи на питання журналіста, чи може громадськість очікувати, що Коломойський або когось з йому подібних олігархів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за банківське шахрайство, яке коштувало клієнтам Приватбанку 5,5 мільярда доларів.