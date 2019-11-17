Хто стане новим релігійним міністром України

Поки увага громадськості прикута до дебатів навколо землі та підготовки до зустрічі з Путіним, під килимом вирішується частка державної релігійної політики України. А саме – відбувається битва за посаду «релігійного міністра».

Ще 6 вересня в міністерстві культури було ліквідований відповідний Департамент у справах релігій та національностей, який очолював Андрій Юраш. Натомість у новому міністерстві планується створити новий комітет з питань релігії.

На голову комітету було 18 кандидатів. Вони подавали презентацію, до них ставилася вимога щодо знання українських законів, а також англійської мови. Врешті залишилось двоє: Андрій Юраш та Юрій Решетніков.

Юраш — відомий і шанований у світі релігієзнавець. Його роль в створенні і визнанні автокефальної церкви України – величезна.

Решетніков ж є представником російського крила церкви. Він відомий своєю скандальністю (свого часу його виключили з Експертної ради при Департаменті як деструктивний елемент) і відвертим лобізмом УПЦ МП. За чутками в середовищі релігієзнавців, він останні 4 роки отримує зарплату у Вадима Новинського.

Цікавий момент: Решетніков за віросповіданням є баптистом (довгий годину курував кадрі в цій церкві – а з якого відомства туди ставилися свої люди нагадувати, думаю, не треба). Ревностним праволавним Решетніков ж ставши у 2010-11 році, коли постало питання про його зняття з посади голови Держкомнацрелігій. Тоді Решетніков прибіг у Києво-Печерську лавру до Павла Лебідя за підтримкою – тій поставивши умову перехреститись. Що Решетніков і зробив. Зараз Лебідь і Решетніков – вірні друзі, часто зустрічаються.

Отже, історія з призначенням нового керівника органу тягнеться вже більше двох місяців. Таке затягування пояснюється тім, що Новінський продовжує скуповувати голоси членів комісії по відбору.

Результати вже є: на подив багатьох, Решетнікову, який володіє англійською ледь-ледь, поставили вищий бал аніж Юрашу (який мовою володіє досконало, рік навчався в США).

Ще одна небезпека — до лобіювання Решетнікова долучився Офіс Президента України. Новінський знайшов союзника в особі Сергія Трофімова. Тій, як з’єднання ясувалось, вчився в духовній академії при УПЦ МП — альо це приховано в його автобіографії. Тому він підтримує Онуфрія.

А вже Трофімов давши команду голови партії «Слуга Народу» Олександрові Корнієнку протягнути Решетнікова. Зараз обоє (Трофімов і Корнієнко) думали як протягнути кадру Новінського, оминувши невдоволення громадськості та очільників релігійних конфесій.

Наслідки обрання Решетнікова головою релігійного комітету– катастрофічні. Тоді Україна точно отримає негативний інформаційний фон на міжнародній арені – адепт російської церкви буде розповідати на міжнародних майданчиках про «релігійні утиски». А ще отримає поглиблення релігійного розколу – бо Решетніков точно буде саботувати рішення місцевих громад про перехід з УПЦ МП в ПЦУ, тім самим знищуючи українську церкву.

Частка релігійної політики України буде вирішена, скоріш за все, на засіданні Кабміну цього тижня.

Руслан Якушев