В Одесі автомобіль швидкої допомоги зіткнулася з легковиком, постраждали чотири людини

Вирішується питання щодо відкриття кримінальної справи за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху»

В Одесі легковик зіткнувся з каретою швидкої допомоги. В результаті ДТП постраждали четверо людей. Про це повідомляє прес-служба місцевої Нацполиции.

Як повідомляється, 29-річний водій Mercedes при повороті ліворуч не надав перевагу в русі автомобілю швидкої допомоги, який зі слів очевидців, з проблисковими маячками та звуковою сиреною здійснював обгін колони автотранспорту по зустрічній смузі руху. В результаті зіткнення швидка виїхала за межі проїжджої частини вліво з подальшим наїздом на дерево.

В результаті аварії тілесні ушкодження отримали водій, фельдшер і двоє пасажирів швидкої. Вони з ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені в медичний заклад.

Вирішується питання щодо відкриття кримінальної справи за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху» (ч. 1 ст. 286 ККУ).