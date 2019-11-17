Співробітники поліції в Краматорську «кришували» торгівлю наркотиками: СБУ провела спецоперацію

Співробітники спецпідрозділу СБУ по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю разом зі слідчими ДБР виявили протиправну діяльність слідчих Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області, які вимагали у громадянина України неправомірну вигоду в сумі 50 тис. гривень.

«Слідчі Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області провели обшук, під час якого в квартирі підозрюваного було виявлено паперовий згорток з наркотичним засобом — канабіс. Після цього слідчі Краматорського ВП висунули вимогу — передати хабар у розмірі 50 тис. гривень, за ухилення від кримінальної відповідальності. Співробітники поліції вимагали перерахувати хабар на картковий рахунок третьої особи.

16 листопада.2019 року, після передачі другої частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тис. гривень, згадані слідчі були затримані оперативниками спецпідрозділу БКОП СБУ і слідчими ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури», — повідомляє джерело в СБУ.

Станом на зараз проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення обставин скоєння злочину.