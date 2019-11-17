У Кремлі не підтвердили дату зустрічі лідерів «нормандської четвірки»

В Адміністрації президента РФ Володимира Путіна не підтвердили, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» відбудеться 9 грудня, альо «оптимістично налаштовані» щодо її проведення до кінця року.

Про це повідомляє «Громадське».

Так, в ефірі каналу «Росія 1» помічник Путіна Юрій Ушаков заявивши: «Я думаю, що цього року цілком буде шанс провести. Я не можу сказати конкретні рядки, бо вони все ще обговорюються, але очевидно цього року».

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков також заявивши, що зустріч відбудеться до кінця року.

«Швидше ми сповнені оптимізму щодо того, що відбудеться до кінця року — ред), тому що конкретних строків поки немає», — сказавши він.