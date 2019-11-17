У Грузії знову маячить тінь «Грузинського Майдану»

Після трагічних днів 20-21 червня, асоціюються з «вночі Гаврилова» і після того, коли лідер правлячої партії «Грузинська Мрія» Бідзіна Іванішвілі дав обіцянку провести конституційні реформи (хоча та конституція прийнята раніше, є чистим видом «політичним вінегретом» під ім’ям «не зрозуміли, що прийняли») та провести парламентські вибори в 2020 році за пропорційною системою і без бар’єрів, тобто з «нульовим пороком» (такі вибори в Грузії вже проходили приблизно за такою ж схемою ще в 1992 році, коли всі однопартійні політичні партії пройшли в парламент і тоді тільки високий авторитет і політичний досвід Едуарда Шеварднадзе довів той парламенту до наступних виборів 1995 року).

Тоді політична температура в Грузії спала і незважаючи на те що були хвилювання з приводу так званої «судової реформи» в парламенті і призначенням прем’єр-міністром Георгія Гахарія, обвинуваченого опозицією в тому, що він стояв біля витоків подій 20-21 червня, ніяких масових протестних виступів не було з кінця червня по листопад 2019 року. Всі чекали обіцяних виборів і цей день настав 14 листопада вранці.

Незважаючи на той факт, що правляча партія «Мрії» втратила конституційну більшість (114 депутатів), після того як її ряди покинули приблизно 20 депутатів (в основному ті, що були засновниками цієї партії, ще в 2011 році, і деякі були колишніми політв’язнями режиму Саакашвілі – наприклад, Ека Беселія та Леван Гогичайшвили) після того, як Іванішвілі все ж залишив недоторканим судову систему авторитарного режиму Саакашвілі і багато судові кати тих часів, які об’єдналися в раду юстиції, були обрані вже в нових судових інстанціях. Всі чекали 14 листопада, хоча днем раніше були вже т. з. «смутні сумніви з приводу…» (як казав товариш Пунш) неприйняття даної поправки до конституції, хоча навіть парламентська опозиція («Національний рух» Міхо Саакашвілі, «Європейська Грузія» Гігі Бокерія і його кліки і «Альянс Патріотів Грузії» під керівництвом віце-спікера парламенту Ірми Инашвили) були готові віддати свої голоси в користь поправки. Справа в тому, що… раптом «військо сбунтовало» (знову за сценарієм того ж Гайдая) 30 депутатів-мажоритарників на чолі близького підручного Бідзіни Іванішвілі Димитрія Хундадзе і «феодального депутата», якогось, Кахи Окріашвілі (який вже провів в «катівнях» парламенту понад 20 років) вирішили не давати свої голоси поправці.

Ці новоспечені «Мінін і Пожарський» (місцевого розливу) раптом згадали про найбільшої біди для Грузії, про назрівання парламентської кризи при прийнятті цієї поправки і про те, що їх образили інші депутати і не витримавши знущань, вирішили йти «проти течії» (хоча той же депутат Хундадзе був одним з 93 депутатів від правлячої партії, які зареєстрували цей законопроект ще в липні 2019 року). У підсумку, за поправки, що пропонують проведення парламентських виборів 2020 за пропорційною системою, проголосував лише 101 депутат при необхідних, як мінімум, 113 голосів (фактично проти висловилися 40 депутатів – 37 що утрималися від голосування, а 3 проголосували проти). Це незважаючи на той факт, що більшість з правлячої партії, в тому числі лідер партії Бідзіна Іванішвілі і спікер парламенту Арчіл Талаквадзе разом з керівництвом правлячої фракції підтримували ініціативу до кінця.

Хоча опозиція і громадянське суспільство вважають, що був поставлений спектакль і в основному із-за боязні втратити владу, і тим більше абсолютну владу, пряме керівництво партії на чолі з Іванішвілі, спеціально саботувало цю ініціативу і спричинив політичну кризу в країні. Хоча сам Іванішвілі прямо сказав: «Я, на жаль, не зміг повернути їх у конструктивне русло» — виходить опозиція підтримала, а підвели «свої» (хоча до цих пір ніхто з 40 депутатів не поніс партійного стягнення, не кажучи про відрахування із фракції). Вперше в історії грузинського парламентаризму, правляча партія провалила свій же законопроект.

До речі, цей політичний казус став великим сюрпризом для тих представників партії, які фактично представляли т. н. «прозахідну» (а якщо точно кажучи, американську) політичне лобі в партії і займали ключові парламентські позиції і в партії вони були не на останніх позиціях – під керівництвом першого віце-спікера Тамари Чугошвили. У той же час, коли були оголошені підсумки голосування подали у відставку і вийшли з партії 9 депутатів, які займають високі парламентські позиції – від віце-спікера до голови комітету, вже на другий день більшість залишила фракція «Неоконсерваторів» на чолі з іншим віце-спікером парламенту і відомим політиком очолювали звіад Дзідзігурі (ще 6 депутатів). Тобто, у правлячої партії почалася криза, в тому числі кадровий і лобістський.

На даному етапі у «Мрії» залишилося 93 депутати, і вони поки зберігають більшість у парламенті, а якщо вони ще втратять ще 20 депутатів (за законом і за регламентом парламенту більшість становлять 76 депутатів, а конституційна більшість 113 депутатів) то в країні назріє і урядовий, глибока криза. При такій постановці питання виходить що на даному етапі, після того, як провалився цей законопроект, в 2020 році повинні пройти за старою системою – тобто вибори пройдуть з 3-відсотковим бар’єром, блоками і за змішаною системою – по-пропорційною і мажоритарною системою. Вже був призначений день виборів – 31 жовтня 2020 року. На даний момент, «Грузинська мрія» з лишком відмовилася від всіх ініціатив від опозиції (це приблизно 20 партій, що об’єдналися проти Бідзіни Іванішвілі, в тому числі найлютіші вороги – такі як, наприклад, Ніно Бурджанадже і Грігол Вашадзе, або Ека Беселія та Георгі Барамідзе), які можна сформулювати у трьох варіантах:

1) Провести позачергові вибори за пропорційною системою, так як цього потрібно по законопроекту, який провалився (ініціатива, немає навіть ултиматум пред’явлений від 20 партій, що об’єдналися під егідою лідера «Лейбористкой партії» Шалва Нателашвілі);

2) Провести вибори за т. зв. «німецькою» системою, де мажоритарії теж будуть брати участь, але суженно (дана ініціатива належить колишньому спікеру парламенту та керівника партії «Будівельники» Давидові;

3) Провести вибори за того ж злосчастному законопроекту і знову винести на обговорення парламенту (ініціатива від партії «Альянс Патроитов Грузії»).

Отже всі пропозиції були відхилені керівництвом правлячої партією і цей факт ще більше ускладнить політичну ситуацію в Грузії, яка з кожним днем стає вибухонебезпечним. На сьогоднішній день в Тбілісі головний проспект Руставелі вже перекритий поки нечисленними пікетами руху «Це ганьба», які становлять не більш як три десятки мітингувальників, хоча 14 листопада було більше 3 тисяч прихильників опозиції і 17 листопада на 17:00 заплановано ще і масовий мітинг, хоча навряд чи воно таким буде (тільки за рахунок прихильників прихильників як «Національного руху», так як «Європейської Грузії»), так як поки фігури Міхо Саакашвілі і Гігі Бокерія не заберуться з грузинської політики, більшість грузинської громадськості, яка може бути вже проти волюнтаризму правлячої партії, не піде і за кривавими «політичними вампірами», які вбивали, ґвалтували, катували і тероризували цю ж саму громадськість.

Учора вранці, 16 листопада активісти молодіжного крила партії Міхо Саакашвілі зібралися пікетувати будівлі правлячої партії (вони пройшли тренінги в Києві кілька тижнів тому і консультувалися самим їхнім батьком Міхо). До них приєднався колишній президент Грузії, теж колишній активіст «Мрії», Георгій Маргвелашвілі, зробив спеціальну заяву для міжнародної громадськості, засудивши такий крок правлячої партії. Від такої позиції відмахується, хоча і підтримує протестну хвилю, нова політична партія «Лело», створену відомим банкіром Мамукой Хазарадзе. Дана право-центристська партія теж збирається битися з Бідзіною Іванішвілі. До речі, новоспечений член партії, політик нового покоління, Гегелия охарактеризував цю ж об’єднану опозицію як «політичне болото» і думаю, невипадково.

Це правда і мовчазний протест буде головним серед цього протесту. До того ж, альтернативну протестну хвилю збирається підняти політична партія «Альянс Патріотів Грузії» і з нею поєднується радикально ультранациональная угруповання «Грузинський марш». 17 листопада о 17:00 годин вона збирається почати безстрокову політичну акцію проти скасування законопроекту і проти правлячої партії. На даному етапі, вибудовується приблизно така політична «матриця» і виділяються в основному чотири політичних акценту:

1) Правляча політична партія «Грузинська Мрія», в чистому вигляді, тобто без політичних союзників, якими були, наприклад, «Неоконсервативна партія». У партії досі зберігається більшість в парламенті і уряд теж за ним. До того ж, партія зберігає контроль над силовими структурами і адміністративними ресурсами в регіонах. Партія має дуже сильний т. н. «мовчазний» електорат, який виграв у свою чергу другий тур президентських виборів на користь кандидата партії Саломе Зурабішвілі. Цей електорат в основному проти режиму Саакашвілі, він пам’ятає всі злодіяння цього кривавого «клоуна» і не хочуть його повернення в політику. Це приблизно 40-45% від всього населення, хоча якщо чесно цей електорат не розділяє політику правлячої партії теж, і чекають появи третьої політичної сили, яка буде більш справедливою. У партії є пропагандистські медіа ресурси – наприклад ТБ «Маестро», Руставі-2 ТБ і від частини ТБ «Імеді». Що найголовніше, партія може втратити підтримку Заходу після такого жесту хоча правляча партія «Грузинська Мрія» здійснює прозахідну зовнішню політику, але за діалог з офіційною Москвою. Вже з’явилися перші «ластівки» — американський конгресмен і великий друг Грузії, який був автором закону про підтримку США Грузії в Сенаті, Адам Кинзингерб назвав неприйняття цього законопроекту як «подарунок для Путіна» і що зашкодить прогресу Грузії. Своє обурення висловило посольство США в Грузії;

2) Строката об’єднана опозиція, в яку входять 20 різних за духом, за характером, за ідеологією та навіть зовнішньополітичних поглядів, партії. Це об’єднання не має великий електоральний ресурс і спирається в основному на прихильників колишньої правлячої партії «національного руху» і на той електорат, який виявляють радикальні анти-Мечтовские погляди (приблизно 15-18% від усього електорату). Так що вони навряд чи зможуть мобілізувати великі протестні маси. У них є потужні пропагандистські медіа-ресурси – ТВ «Пірвелі» та ТБ «Мтавари» (це особисте телебачення Міхо Саакашвілі). Може бути у цій угруповання буде підтримка деяких західних структур, але цього буде мало і воно не внесе належного впливу на процеси;

3) Лівоцентристська парламентська партія «Альянс Патріотів Грузії, яка висунула свого часу альтернативну зовнішньополітичну концепцію позаблокового статусу для Грузії і прямий діалог з Москвою, і є затятим супротивником режиму реставрації Міхо Саакашвілі. Вона веде окрему боротьбу в даному контексті і має відмінні шанси навіть отримати сильні позиції в тому парламенті, який був би обраний на пропорційній основі, за рахунок електорату правлячої партії і свого електорату теж (напевно, 16%). У свій час партія була союзником партії «Мрії», але зараз вона почала затяту боротьбу проти неї і за владу. У партії хороші ресурси в регіонах і має медіа-ресурс (ТБ «Об’єктиви», яка є дуже популярним медіа в Грузії);

4) Новоспечена правоцентристська партія «Лело», яка намагається дистанціюватися як від «Мрії», так і від колишньої правлячої партії «Національна партія» усіх мастей і рівнів, і намагається провести свою політичну позицію. Швидше за все, цю партію можуть підтримати деякі політичні сили США, так як саме Мамука Хазарадзе лобіював про-американськи мега-проект з будівництва глибоководного порту в Анаклии. Але прихильників у цій партії дуже мало

Ось, на сьогоднішній день такий розклад політичних партій під час кризи, а тим часом недалеко від столиці Тбілісі, в 40 км окупаційні війська Російської Федерації незаконно заарештували і на два місяці відправили в Цхинвальскую в’язницю відомого лікаря Гапріндашвілі, який хотів надати гуманітарну допомогу потерпілим у прибережному районі. А паралельно Рамзан Кадиров раптом чомусь згадав про продовження обхідний автомагістралі Ітум-Кале-Шатілі. Це називається «раптом»……

Вахтанг МАИСАЯ