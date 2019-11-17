«Сам колись торгував»: Милованов здивував ще одним визнанням

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зізнався, що починав свою кар’єру з продажу квітів на Житньому ринку на Подолі в Києві.

Це було приблизно в 1994 році, повідомив політик на своїй сторінці в Facebook 17 листопада.

«Перед завтрашньою зустріччю з переговорною групою з питань ФОП, вирішив прийти сюди. Там, де я сам колись торгував», – написав він у пості.

Міністр також згадав, що йому довелося попрацювати і на Бессарабському ринку. Гуляючи, Милованов поспілкувався з жінкою, чиї пухові хустки виявилися привезені з Росії, потрапив на декілька «розборок» співробітниць ринку, а також поїв шаурму.

Милованов на ринку

Скрін відео

Милованов на ринку

Скрін відео