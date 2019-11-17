У Києві пара зайнялася екстремальним сексом на мосту

У Києві на арці одного з мостів прямо посеред дня хлопець і дівчина зайнялися сексом.

Пару встигли зафіксувати очевидці. Відповідні фото були опубліковані на Telegram-каналі «Типова Україна». Де саме були зроблені знімки, не уточнюється.

«Молода пара в пориві пристрасті вирішила зайнятися сексом прямо на мосту в Києві. Даний захід було знято на камеру. Всім би таку любов», – сказано в пості.

Зазначимо, поруч з молодими людьми видно дві пляшки з алкоголем. Можна припустити, що коханці, займаючись екстремальним сексом, були нетверезими.

Telegram-канал «Типова Україна»

Скріншот