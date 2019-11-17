«Розумом Росію не зрозуміти!» У мережі висміяли сюрпризи на дорогах РФ

Жителі висміяли дорогу в Росії, з якої буквально «виростає» прямо посередині стовп.

Відповідне відео було знято в Гороховецком районі Володимирської області та оприлюднено в Telegram-каналі «Підйом».

Уточнюється, що роботи з реконструкції дороги Фоминки – Заозерье були виконані в 2019 році. При чому, вони обійшлися бюджету регіону в 113,5 мільйонів рублів (42,8 млн грн), і ще 2,1 млн було витрачено на будівельний контроль.

«Розумом Росію не зрозуміти, коли ось такі речі відбуваються. Їдеш собі і ненароком дивишся – хоп! – і стовп стоїть посеред дороги. Краса», – сказав автор ролика.

Стовп на дорозі в РФ

Кадр з відео

Це виявилося не все. Далі на цій же ділянці дороги посеред смуги водій побачив ще один стовп.