Пєсков назвав закон про особливий статус Донбасу наріжним

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков упевнений, що закон про особливий статус Донбасу є наріжним.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інтерв’ю політика на телеканалі «Росія-1».

«Це такий наріжний закон, а головне, його треба узгодити з «ДНР» і «ЛНР», а досі Київ виключає прямі контакти. Як вони будуть узгоджувати, в якому форматі? Тоді з’явиться більше питань», — підкреслив Пєсков.

За його словами, «нормандська четвірка» не розуміє, як Україна буде погоджувати новий закон про особливий статус «ЛДНР», якщо Київ не контактує безпосередньо з «владою» окупованих територій Донбасу. При цьому, він зазначив, що проведення саміту не пов’язане безпосередньо з прийняттям закону.

В ефірі сепаратистського каналу «Оплот ТВ» голова «МЗС ДНР» Наталія Ніконорова заявила, що новий закон про особливий статус Донбасу не потрібен, так як в старому було все враховано.

«Існуючий на даний момент закон враховує всі примітки до комплексу заходів. Необхідно деякі статті коригувати, але в цілому відповідність і кореляція з примітками», — прокоментувала вона прийняття нового закону.

На її думку, він буде або дублювати вже існуючий закон, або «не буде відповідати приміток до комплексу заходів».