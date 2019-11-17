Клімкін: Інформація про зустрічі Зеленського і Путіна в Астані — «розлучення» перед самітом Нормандським

Зустріч президента України Володимира Зеленського та російського президента Володимира Путіна в Астані (Казахстан) була черговим інформаційним «розлученням» перед Нормандським самітом.

Про це заявив екс-глава МЗС України в Twitter.

«Схоже, історія про зустріч Зеленський-Путін в Астані була черговим інформаційним «розлученням» перед Нормандським самітом. Не першим, не останнім. А передача кораблів у відповідності з рішенням Трибуналу буде «емоційної» підготовкою. Ну, технологи працюють, тепер подивимося на політиків», — сказав Клімкін.