Відповів коротко: стало відомо, як Зеленський відреагував на скандальну пісню про підпал будинку Гонтарєвої

Президент України Володимир Зеленський коротко прокоментував скандал навколо хору імені Григорія Верьовки, який висміяв підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої.

Про це розповів у коментарі Катерині Осадчій актор студії «Квартал 95» Олександр Пікалов.

«Я написав йому: «ну що?». Він сказав: «отож». І все. Це гумор, це жарти. Це жарти, треба на це дивитися якось легше. Але мені здається, що, якщо Володимир Олександрович сьогодні не був би президентом країни, цей номер зайшов би, все б сміялися і не було б ні зауважень, ні проблем – нічого», – сказав Пікалов.

За його словами, тепер «Кварталу» доведеться обережніше писати сценарії з приводу тих, кого висміюють гумористи, після скандалу, який розгорівся по всій країні.

Пікалов розповів про реакцію Зеленського на пісню про підпал будинку Гонтарєвої

Кадр з відео

«Це проблеми цих людей, але після цього випадку, напевно, будемо робити так, щоб нікому не нашкодити, тому що накинулися на хор Верьовки. Вони співають дуже красиво. Вони що, після цього номера погано почали співати», – підкреслив він.